Ковальчук возьмет паузу перед принятием решения о своем будущем

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук рассказал, когда примет решение о своем будущем.

«Сейчас думаю, что месяц отдохну, потом будет понятно, что будем делать дальше», — цитирует Ковальчука ТАСС.

7 апреля «СЭ» сообщал, что форвард может завершить карьеру игрока и стать генменеджером красно-белых. В конце апреля у Ковальчука истек контракт со «Спартаком».

В сезоне КХЛ-2023/24 41-летний россиянин провел за красно-белых 25 матчей и набрал 8 (4+4) очков.