В июне 2022-го на рынок может выйти куча звезд первой величины.

Чаще всего топ-клубы начинают переговоры о продлении контракта со своими лидерами заблаговременно — за полтора-два года до истечения срока действующего соглашения. Но сейчас сложилась во многом уникальная ситуация — у большого количества топ-футболистов летом заканчиваются договоры, а ясности с будущим в большинстве случаев еще нет. Так что летнее трансферное окно-2022 может стать невероятно насыщенным и событийным.

Андре Онана

Вратарь, «Аякс», 25 лет

Пропустивший девять месяцев из-за дисквалификации за допинг Андре Онана вернулся на поле в ноябре 2021 года. Первоначально камерунца наказали на год, но Спортивный арбитражный суд сократил срок до девяти месяцев, что позволило 25-летнему вратарю набрать форму и попасть в сборную страны на домашний Кубок Африки.

Однако Онана не забыл и о клубной карьере. Контракт вратаря с «Аяксом» заканчивается летом 2022 года, поэтому камерунец и его агент уже нашли новый клуб. По информации Фабрицио Романо, Онана подписал контракт с «Интером» сроком на пять лет. Миланцы давно искали замену 37-летнему Самиру Хандановичу, и переход свободного агента станет отличным решением. «Нерадзурри» будут платить Онане три миллиона евро в год.

Антонио Рюдигер

Защитник, «Челси», 28 лет

Возможно, Рюдигер — самый ценный лот на рынке защитников предстоящим летом. С приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера «Челси» немец заметно прибавил и стал лидером обороны синих. Победа в Лиге чемпионов усилила притязания 28-летнего футболиста на улучшенный контракт. По неофициальным данным из разных источников, Рюдигер сейчас получает в районе 100 тысяч фунтов в неделю и отстает от большей части основы «Челси» по этому показателю.

«Реал», «ПСЖ», «Бавария» и другие топовые клубы готовы предложить немцу больше, чтобы заполучить игрока. Сами лондонцы тоже не спешат расставаться с одним из лучших защитников АПЛ. Каждую неделю одна новость о будущем Рюдигера сменяет другую. Пока наиболее вероятные варианты — переход в «Реал» в качестве свободного агента или продление контракта с «Челси».

Андреас Кристенсен

Защитник, «Челси», 25 лет

Еще один защитник, чья карьера пошла в гору с появлением Тухеля в «Челси». Кристенсен из игрока запаса превратился в еще одного лидера обороны синих. В финале Лиги чемпионов «Челси» не заметил потери Тиагу Силвы из-за травмы благодаря надежной игре датчанина, вышедшего на замену. На Евро-2020 Кристенсен продолжил блистать: забил красивый гол в ворота сборной России на групповом этапе и дошел с Данией до полуфинала турнира.

Несмотря на интерес со стороны команд из АПЛ, 25-летний футболист не собирается переходить в другую английскую команду. А вот в других странах Кристенсен выбирает между «Баварией» и «Барселоной». Но приоритет датчанина — продление соглашения с синими.

Никлас Зюле

Защитник, «Бавария», 26 лет

Зюле подвержен травмам, но при этом остается важной частью одного из лучших клубов Европы. В нынешнем сезоне ситуация и вовсе парадоксальная: у немца больше всех матчей среди защитников «Баварии». В то же время Зюле до сих пор не подписал новый контракт, да и не факт, что подпишет.

195-сантиметровым гигантом интересуются «Челси», «Ньюкасл» и «Барселона». Судя по всему, цели лондонцев, каталонцев и мюнхенцев будут плотно переплетены грядущим летом, поэтому решение Зюле точно не примет быстро.

Франк Кессье

Полузащитник, «Милан», 25 лет

Лидер «Милана» Кессье до сих пор не принял решения о своем будущем, хотя летом срок его соглашения с клубом подходит к концу. Перед началом сезона директор «россонери» Паоло Мальдини говорил, что новый контракт «Милана» с ивуарийцем обсуждают уже полтора года. Бывший капитан красно-черных также отметил, что переговоры продолжатся.

Однако за полузащитником уже выстроилась очередь. За Кессье следят «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Причем лидером гонки считаются именно «шпоры». Перед началом сезона их влиятельный спортивный директор Фабио Паратичи уже переманил двух футболистов из серии А (Пьерлуиджи Голлини и Кристиан Ромеро из «Аталанты»). Вот и сейчас он пытается договориться с футболистом итальянского клуба о контракте. «Тоттенхэм» готов предложить Кессье зарплату 10 миллионов евро в год.

Поль Погба

Полузащитник, «Манчестер Юнайтед», 28 лет

«С первых же дней вы могли увидеть, что он присутствует на тренировках, и то, что я увидел, выглядит многообещающе с прицелом на будущее. Я с нетерпением жду, когда он вернется», — сказал новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник о восстановлении Погба от травмы.

О будущем на самом деле стоит задуматься. У 28-летнего полузащитника летом 2022 года заканчивается контракт. Слухи сватают француза на родину в «ПСЖ» и в испанские гранды — «Реал» и «Барселону». Но только парижане готовы удовлетворить баснословные запросы полузащитника. Согласно информации The Independent , «ПСЖ» готов платить Погба 31 миллион евро в год. Мадридцы и каталонцы не могут сделать таких предложений, а переговоры с «МЮ» продолжаются.

Марсело Брозович

Полузащитник, «Интер», 29 лет

Не самая громкая история из списка, но Брозович — классный футболист. 29-летний полузащитник собирается продлить контракт с «Интером» до 2025 года. «Ньюкасл» пытался переманить вице-чемпиона мира, но Брозович хотел остаться в «Интере» даже при меньшей зарплате, нежели он мог получить в Англии.

Лука Модрич

Полузащитник, «Реал», 36 лет

«У меня всегда были хорошие отношения с клубом. Уверен, мы договоримся. Мне всегда требовалось не более двух минут, чтобы согласовать новый контракт. Уверен, что договоренность будет достигнута. Мое желание известно. Думаю, «Реал» тоже этого хочет», — сказал Модрич.

Обладатель «Золотого мяча» — 2018 хорош даже в своем возрасте. На выходных Модрич помог «Реалу» добыть Суперкубок Испании и стал лучшим игроком турнира. Контракт с ним будет продлен на год, а зарплата хорвата уменьшится на 10%.

Генрих Мхитарян

Полузащитник, «Рома», 32 года

Мхитарян в январе отпразднует 33-летие. В Италии появились слухи об интересе «Спартака» к армянину. Другой клуб РПЛ, который претендует на игрока, — «Краснодар». Якобы владелец клуба Сергей Галицкий видит его на руководящем посту в клубе.

Но пока не стоит ждать Мхитаряна в России на какой-либо должности, ведь он хочет продолжить выступления в серии А, но нового контракта с римлянами у армянина до сих пор нет.

Пауло Дибала

Нападающий, «Ювентус», 28 лет

«В СМИ появляется множество новостей по этому поводу, происходит много вещей, о которых мне не хочется говорить. В клубе приняли решение отложить переговоры до февраля — марта. Мне же нечего кому-то и что-то доказывать. Буду ждать решения», — недавно сказал Дибала итальянскому Sky Sport.

За 28-летним футболистом выстроилась очередь: «Барселона», «Интер», «Атлетико» и несколько клубов АПЛ. Без работы игрок такого уровня не останется, даже если будет находиться не в лучшей форме.

Анхель Ди Мария

Нападающий, «ПСЖ», 33 года

Ди Мария уже в том возрасте, когда топовые клубы не рискуют предлагать ему долгосрочные контракты. В марте 2021 года «ПСЖ» продлил соглашение с аргентинцем до лета 2022 года. С тех пор в парижской команде появилось много высокооплачиваемых футболистов, но Ди Марию планируют сохранить еще на сезон.

По слухам, вингера предлагали «Милану», но «россонери» отказались от возрастного игрока. Также в СМИ была информация о возможном возвращении Ди Марии в его родной «Росарио Сентраль» через полтора сезона.

Усман Дембеле

Нападающий, «Барселона», 24 года

Пожалуй, «переговоры» Усмана Дембеле с «Барселоной» — самые веселые из всех представленных. Почти за пять лет в клубе французский вингер провел всего 129 матчей во всех турнирах и забил только 31 гол. Новости о его травмах, лени и образе жизни за пределами поля мелькали в прессе чаще, чем анализ его игры.

Трансфер Дембеле из «Боруссии» Д обошелся «Барселоне» в свое время в 140 миллионов евро. Его агент Мусса Сиссоко пытается добиться для клиента повышение зарплаты до 40 миллионов евро в год. В ход идут и разговоры со СМИ.

«Они сами теряют Дембеле. «Барселона» не может угрожать тем, что не выпустит его на поле в течение шести месяцев, если мы не подпишем контракт. Это давление не сработает с такими людьми, как мы», — заявил Сиссоко в разговоре с RMC о ходе переговоров.

Шансы на новый союз при такой атмосфере минимальны. На чемпиона мира-2018 претендуют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Кильян Мбаппе

Нападающий, «ПСЖ», 23 года

Мбаппе проявляет к своему нынешнему клубу куда больше уважения, нежели Дембеле. Его желание играть за «Реал» давно не является секретом, но боссы «ПСЖ» все время отказываются продавать форварда в Мадрид. Теперь же 23-летнему французу осталось только дождаться окончания контракта. «Нет, я не перейду в «Реал» в январе. Сезон я точно закончу игроком «ПСЖ». И выложусь по полной, чтобы завоевать все возможные трофеи в этом сезоне», — сказал Мбаппе CNN .