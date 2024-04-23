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Гендиректор «Байера» – о стоимости Вирца: «Если бы я был в «Барселоне» или «Реале», я бы говорил о миллиарде или двух»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заявил, что клуб не планирует продавать полузащитника Флориана Вирца в межсезонье.

Ранее Карро заявлял, что претенденты на Вирца должны заплатить «Байеру» около 150 миллионов евро.

«Я допустил ошибку. На самом деле у Флориана Вирца нет ценника. Если бы я был в «Барселоне» или «Реале», я бы говорил о миллиарде или двух миллиардах евро.

Если ни один игрок не захочет уходить, мы хотели бы оставить всех. Я помню переговоры с игроками, которые хотели уйти, чтобы выигрывать титулы. Сейчас они больше не могут приводить этот аргумент», – сказал Карро в интервью ZDF.

«Байер» досрочно стал чемпионом Германии в сезоне-2023/24. 20-летний Вирц провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Байер
Флориан Вирц
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 30 25 5 0 75-20 80
2
 Бавария 30 21 3 6 87-37 66
3
 Штутгарт 30 20 3 7 68-36 63
4
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 69-34 59
5
 Боруссия Д 30 16 9 5 58-35 57
6
 Айнтрахт Ф 30 11 12 7 46-40 45
7
 Фрайбург 30 11 7 12 42-53 40
8
 Аугсбург 30 10 9 11 48-49 39
9
 Хоффенхайм 30 11 6 13 53-60 39
10
 Хайденхайм 30 8 10 12 43-52 34
11
 Вердер 30 9 7 14 38-50 34
12
 Боруссия М 30 7 10 13 53-60 31
13
 Вольфсбург 30 8 7 15 35-50 31
14
 Унион Б 30 8 5 17 26-50 29
15
 Майнц 30 5 12 13 31-48 27
16
 Бохум 30 5 12 13 34-60 27
17
 Кельн 30 4 10 16 23-53 22
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 Дармштадт 30 3 8 19 30-72 17
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Бохум – Хоффенхайм
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Аугсбург – Вердер
 - : -
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Бавария – Айнтрахт Ф
 - : -
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Фрайбург – Вольфсбург
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РБ Лейпциг – Боруссия Д
 - : -
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Байер – Штутгарт
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Боруссия М – Унион Б
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Ян-Никлас Бесте

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Хайденхайм

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Максенс Лакруа

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