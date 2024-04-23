«Челси» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника Майкла Олисе

«Челси» намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за трансфер полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе в предстоящее трансферное окно, сообщает Goal.

По данным источника, в контракте 22-летнего игрока прописан пункт об отступных в размере 35 миллионов фунтов (40,5 миллиона евро).

Действующее соглашение Олисе с клубом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне футболист сыграл за «Кристал Пэлас» 14 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.