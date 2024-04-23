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«Челси» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника Майкла Олисе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Челси» намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за трансфер полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе в предстоящее трансферное окно, сообщает Goal.

По данным источника, в контракте 22-летнего игрока прописан пункт об отступных в размере 35 миллионов фунтов (40,5 миллиона евро).

Действующее соглашение Олисе с клубом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне футболист сыграл за «Кристал Пэлас» 14 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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  • VictorDiktor*

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    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 33 23 5 5 77-26 74
    2
    		 Ливерпуль 33 22 8 3 75-32 74
    3
    		 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
    4
    		 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
    5
    		 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
    6
    		 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
    7
    		 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
    8
    		 Вест Хэм 34 13 9 12 54-63 48
    9
    		 Челси 31 13 8 10 61-52 47
    10
    		 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
    11
    		 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46-53 43
    12
    		 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
    13
    		 Борнмут 33 11 9 13 48-60 42
    14
    		 Кр. Пэлас 33 9 9 15 42-56 36
    15
    		 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
    16
    		 Эвертон 33 10 8 15 34-48 32
    17
    		 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
    18
    		 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
    19
    		 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
    20
    		 Шеффилд Юн. 33 3 7 23 31-88 16
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    20.04 17:00
    Лутон Таун – Брентфорд
    		 1 : 5
    20.04 17:00
    Шеффилд Юн. – Бернли
    		 1 : 4
    20.04 21:30
    Вулверхэмптон – Арсенал
    		 0 : 2
    21.04 15:30
    Эвертон – Нот. Форест
    		 2 : 0
    21.04 17:00
    Астон Вилла – Борнмут
    		 3 : 1
    21.04 17:00
    Кр. Пэлас – Вест Хэм
    		 5 : 2
    21.04 18:30
    Фулхэм – Ливерпуль
    		 1 : 3
    14.05 22:00
    Тоттенхэм – Ман. Сити
    		 - : -
    15.05 21:45
    Брайтон – Челси
    		 - : -
    15.05 22:00
    МЮ – Ньюкасл
    		 - : -
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    Г
    Эрлин Бреут Холанн

    Эрлин Бреут Холанн

    Манчестер Сити

    		 20
    Коул Палмер

    Коул Палмер

    Челси

    		 20
    Олли Уоткинс

    Олли Уоткинс

    Астон Вилла

    		 19
    П
    Олли Уоткинс

    Олли Уоткинс

    Астон Вилла

    		 12
    Киран Триппьер

    Киран Триппьер

    Ньюкасл Юнайтед

    		 10
    Паскаль Гросс

    Паскаль Гросс

    Брайтон

    		 10
    И К Ж
    Ив Биссума

    Ив Биссума

    Тоттенхэм Хотспур

    		 24 1 8
    Родри

    Родри

    Манчестер Сити

    		 28 1 8
    Бубакар Камара

    Бубакар Камара

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    		 20 1 7
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