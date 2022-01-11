Алаба, Меньян и еще 8 лучших трансферов 2021 года в Европе

Отличные менеджерские решения.

10. Мануэль Локателли, 23 года

Трансфер: из «Сассуоло» в «Ювентус»

Сумма трансфера: аренда с обязательным правом выкупа

Мануэль Локателли. Фото AFP

Мануэль Локателли — третий по сумме трансфера полузащитник «Ювентуса» за всю историю клуба после Артура и Павла Недведа. Аренда — формальная отсрочка для «Старой синьоры», ведь уже через полтора года ей придётся заплатить «Сассуоло» 35 миллионов евро.

«Юве» вел итальянского полузащитника почти год и подписал его после чемпионата Европы-2020, который Локателли провел очень достойно — поучаствовал в пяти матчах «Скуадры адзурры» и забил два мяча. Подписывая хавбека, туринцы рассчитывали, что он поможет сбалансировать игру в центре поля. Надежды «Ювентуса» оправдались, и полузащитник освоился у Макса Аллегри. На данный момент Локателли один из лидеров серии А по количеству передач в финальную треть поля — в сезоне-2021/22 уже 111 таких действий.

9. Мемфис Депай, 27 лет

Трансфер: из «Лиона» в «Барселону»

Сумма трансфера: перешёл свободным агентом

Мемфис Депай. Фото Getty Images

Когда Депай пришёл в «Барселону», в ней царил раздрай. Ушел Лео Месси, в клубе были огромные финансовые проблемы и, соответственно, трудности с комплектацией состава. Сделку пролоббировал тогдашний главный тренер каталонцев Роналд Куман, и Депай переходил к знакомому для себя человеку. Коуч давал форварду свободу, а нападающий оправдывал доверие соотечественника на поле — «4+2» по системе «гол+пас» в первых десяти матчах чемпионата Испании.

С приходом Хави Депай не растерялся — четыре забитых мяча в пяти играх ла лиги. Если верить порталу Transfermarkt, то контракт Мемфиса с «Барсой» рассчитан всего лишь до июня 2023 года. Учитывая игру форварда, продление договора является делом времени.

8. Мартин Эдегор, 23 года

Трансфер: из «Реала» в «Арсенал»

Сумма трансфера: 35 миллионов евро

Мартин Эдегор. Фото Reuters

Мартин Эдегор пришёл в «Королевский клуб» еще 16-летним подростком и почти сразу отправился по арендам, так толком и не попробовав себя в основной команде. Летом 2020-го «Реал» вернул норвежца, но тот «поплыл» в стрессовой обстановке и уже через полгода был отдан в аренду в «Арсенал». Лондонцы остались очень довольны Эдегором и в итоге выкупили полузащитника у «Реала».

«У Эдегора есть потенциал стать одним из лучших в мире. Я очень внимательно следил за ним, когда он играл за «Реал Сосьедад», и его выступления действительно впечатляли на протяжении долгого времени. У него был действительно успешный сезон, и это одна из причин, почему я был так уверен, что Мартин — подходящая кандидатура для «Арсенала». Он очень нравится мне как игрок, и, как я уже сказал ранее, у него есть огромный потенциал, чтобы стать еще лучше», — восхищался норвежцем главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

7. Фикайо Томори, 24 года

Трансфер: из «Челси» в «Милан»

Сумма трансфера: 28,5 миллиона евро

Фикайо Томори. Фото Reuters

Поскитавшись по арендам в английских клубах, Фикайо Томори выбрал для продолжения карьеры «Милан». На переход очень сильно повлияли сами итальянцы. Директор россонери Паоло Мальдини лично убеждал англичанина по телефону.

В текущей кампании Томори лучший в команде и по отборам, и по перехватам, и во многом благодаря ему «Милан» на данный момент — всего лишь четвёртая команда серии А по пропущенным мячам.

6. Дензел Дюмфрис, 25 лет

Трансфер: из ПСВ в «Интер»

Сумма трансфера: 12,5 миллиона евро

Дензел Дюмфрис. Фото Reuters

Трансфер Дюмфриса в «Интер» — результат удачного выступления на чемпионате Европы. Дензел забил на турнире два мяча, один из которых — победный в ворота сборной Украины на 85-й минуте встречи.

Голландец привлёк чемпионов Италии своей универсальностью. В Эредивизи он без проблем адаптировался и под схему 3-5-2, и под 4-3-3, а также мог выходить на позиции вингера. Осенью у Дюмфриса внезапно наступил кризис, но он довольно быстро с ним справился и ударно провёл прошедший декабрь, забив три мяча в чемпионате Италии.

5. Бен Уайт, 24 года

Трансфер: из «Брайтона» в «Арсенал»

Сумма трансфера: 58,5 миллиона евро

Бен Уайт. Фото Getty Images

Сумма, потраченная на Уайта, изначально казалась совершенно неоправданной. Пожалуй, «канониры» действительно переплатили за центрального защитника. Правда, это всё равно было верное решение. Уайт надежно закрыл проблемную позицию, он хорош и в построении прессинга, и в игре на мяче, а главное, в единоборствах.

4. Хакан Чалханоглу, 27 лет

Трансфер: из «Милана» в «Интер»

Сумма трансфера: перешёл свободным агентом

Хакан Чалханоглу. Фото Getty Images

Когда стало понятно, что «Интер» из-за экономического кризиса не удержит Ромелу Лукаку, «нерадзурри» были вынуждены найти игрока в атаку. А у Хакана Чалханоглу закончился контракт с «Миланом», и тот смог бесплатно перейти в стан черно-синих. Болельщики россонери страшно обиделись на турка за переход к злейшему врагу.

В «Интере» Хакан с первых игр взял на себя не только привычные ассистентские обязанности (семь голевых передач), но и функции бомбардира — шесть забитых мячей. Это больше, чем за всю прошлую кампанию.

3. Дайо Упамекано, 23 года

Трансфер: из «Лейпцига» в «Баварию»

Сумма трансфера: 42,5 миллиона евро

Дайо Упамекано. Фото Reuters

Переход Упамекано — ярчайший пример могущественности «Баварии». Как обычно, мюнхенцы забрали лучшего игрока у прямого конкурента и продолжили убивать интригу в бундеслиге. Упамекано брали на замену ушедшему Давиду Алабе: француз так же техничен, наделён высокой дистанционной скоростью и умеет плотно опекать оппонентов.

В силу возраста он не всегда стабилен и чередует удачные матчи с провальными, но благодаря тому, что из «Лейпцига» «Бавария» переманила еще и тренера Юлиана Нагельсманна, Упамекано обязательно продолжит развиваться.

2. Майк Меньян, 26 лет

Трансфер: из «Лилля» в «Милан»

Сумма трансфера: 13 миллионов евро

Майк Меньян. Фото Reuters

После того как Джанлуиджи Доннарумма отказался переподписывать контракт с «Миланом», клубу пришлось искать нового вратаря. Выбор пал на Майка Меньяна из «Лилля». Клуб только-только стал чемпионом Франции, а состав сразу же начал распродаваться.

В этом сезоне Меньян — один из лучших вратарей в топ-5 европейских лиг по разнице между PSxG (ожидаемые пропущенные голы после ударов в створ ворот) и пропущенными голами с показателем «+2,3», то есть «Милан» не пропустил больше двух мячей только благодаря французу.

1. Давид Алаба, 29 лет

Трансфер: из «Баварии» в «Реал»

Сумма трансфера: перешёл свободным агентом

Давид Алаба. Фото Reuters

В 2021 году из мадридского «Реала» ушли два основных центральных защитника. Серхио Рамос пошёл доигрывать в «ПСЖ», а Рафаэль Варан решил попробовать себя в АПЛ и стал игроком «Манчестер Юнайтед». У сливочных вырисовывалась пара Милитао — Начо в обороне. Благо заранее удалось договориться с Давидом Алабой, мечтавшим о «Реале» всю карьеру.

В итоге австриец не только зацементировал защитные линии «Реала» — команда пропустила всего 18 мячей в чемпионате Испании, меньше только у «Севильи» и «Атлетика», но и положительно повлиял на игру Милитао, придав тому уверенности.