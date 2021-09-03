Фалькао, Давид Луиз, Рибери и еще семь крутых свободных агентов. Доедет ли кто-то до России?

Очень достойный шорт-лист.

Трансферное окно в Европе закрылось, но осталось много интересных игроков без контрактов. В тяжелое пандемийное время команды часто обращаются к свободным агентам, тем более что некоторые из них очень хороши или когда-то были топами.

Серж Орье (последний клуб — «Тоттенхэм»)

Капитан сборной Кот-д'Ивуара никогда не был простым человеком. От своего характера он страдал как в «ПСЖ», так и в «Тоттенхэме». Орье очень силен в подключениях в атаку, но на своей половине поля часто ошибается. Перед прошлым сезоном «Тоттенхэм» купил правого защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти, а новый тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту пока делает ставку на 22-летнего англичанина Джафета Тангангу. Плюс «шпоры» приобрели у «Барселоны» бразильца Эмерсона.

28-летний Орье и «Тоттенхэм» расторгли контракт по обоюдному согласию, но такой футболист вряд ли долго будет без команды. Прошлым летом ивуарийцем активно интересовался «Спартак». Сейчас же слухи «отправляют» Орье в «Арсенал». Главные соперники «Тоттенхэма» ищут замену ушедшему в аренду в «Бетис» испанцу Эктору Бельерину.

Давид Луиз (последний клуб — «Арсенал»)

И вновь север Лондона, но на сей раз центральный защитник. Давид Луиз был одним из лучших защитников «Арсенала» в последнее время, но достижением это не назвать. Всего за два года победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» подешевел с 20 миллионов евро до четырех. Тут дело не только в результатах «Арсенала», но и в возрасте. Луизу уже 34 года, но спрос на него есть. Этим летом уже были новости о разговорах его агента с «Реалом». Из более реалистичных вариантов назывался «Лацио». Но пока бразилец без работы.

Фернандо (последний клуб — «Бейцзин Гоань»)

Бывший полузащитник «Спартака» без клуба с 18 августа. При этом последний матч бразилец провел 10 декабря 2020 года. Агент футболиста говорил, что он хочет вернуться в стан красно-белых.

«Фернандо стал свободным агентом после окончания контракта в Китае. Сейчас мы ждем предложения «Спартака». Фернандо очень любит этот клуб и хочет вернуться. Он уверен, что сможет помочь любимой команде, и ему интересно поработать с Руем Виторией», — сообщил Матеус Де Фария «СЭ».

С 29-летним опорником вели переговоры «Бешикташ» и «Дженоа».

Франк Рибери (последний клуб — «Фиорентина»)

Француз не нуждается в лишних представлениях. Один из лучших вингеров XXI века провел последние два года в «Фиорентине» и даже пересекся там с Александром Кокориным. Сейчас Рибери уже 38 лет, но его финансовые аппетиты довольно велики. Обсуждался его переход в «Верону», но стороны не договорились о зарплате: француз хочет получать 1,8 миллиона евро в год. Сейчас с Рибери ведет переговоры новичок серии А «Салернитана». В России зарплату француза потянут только пара клубов, но это может того стоить.

Соломон Кверквелия (последний клуб — «Локомотив»)

«Ха, не знаю, сейчас сложно ответить. Если в то время вернуться, я взял бы бумагу, подписал и уехал. Но тогда я принял другое решение — остался в « Локомотиве », — ответил недавно Кверквелия на вопрос о возможном переходе в «Лестер» в 2018 году.

Сейчас грузин — рекордсмен РПЛ по автоголам. Прошлый сезон 29-летний защитник провел на правах аренды в «Роторе», а по возвращении в «Локомотив» расторг контракт с клубом. Чемпион России-2017/18 хочет попробовать свои силы в Европе, но пока остается свободным агентом.

Радамель Фалькао (последний клуб — «Галатасарай»)

Увы, даже к «Локомотиву» Фалькао не поедет. Еще неделю назад, после жеребьевки группового этапа Лиги Европы, колумбиец обменивался шутками с железнодорожниками в Twitter , а 1 сентября расторг контракт с «Галатасараем». С «Марселем» и «Лацио» 35-летний нападающий переговоров не ведет, поэтому он снова не окажется в Москве.

Главным претендентом на Фалькао считается «Райо Вальекано». Испанцы договорились с бывшим форвардом «Атлетико» и «Порту» о годичном контракте с возможностью продления.

Дэниэл Старридж (последний клуб — «Транбзонспор»)

Карьера Старриджа уникальна. Он выигрывал Лигу чемпионов с двумя клубами, всегда считался очень перспективным, но начиная с «Ливерпуля» образца сезона-2013/14 нигде не был на ведущих ролях. Из-за многочисленных травм нападающий не смог раскрыться, так еще и вляпался в скандал.

Англичанин является свободным агентом уже полтора года. 2 марта 2020-го «Трабзонспор» расторг с ним контракт из-за истории со ставками. В 2018 году Старридж сообщил своему брату Леону о своем переходе в «Севилью» и попросил того отнести деньги в букмекерскую контору. Помимо денежных штрафов форвард получил дисквалификацию до лета 2020 года, но тогда не смог найти команду. 32-летний Старридж до сих пор ищет клуб, этим летом тренировался с «Мальоркой», но не подписал контракт с испанцами.

Джек Уилшир (последний клуб — «Борнмут»)

Уилшир считался еще более талантливым футболистом, чем Старридж, но и травмы в карьере Джека случались чаще. Любимчик Арсена Венгера и Пепа Гвардиолы покинул «Арсенал» еще три года назад. В «Вест Хэме» Уилшир снова много лечился, а вот последний сезон в «Борнмуте» прошел получше. Однако 17 матчей и два гола все равно не убедили клуб переподписать игрока.

Вопросами о будущем полузащитника уже задается его сын. «Он спросит у меня: «Почему ни один клуб не хочет тебя подписать?» А я не знаю, как ему это объяснить», — сказал Уилшир в интервью The Athletic.

Не знаем и мы, где продолжит карьеру 29-летний англичанин. На этой неделе пресс-служба итальянской серии Б сообщила, что Уилшир тренируется с «Комо», но не может быть заявлен за клуб, потому что не является гражданином Евросоюза.

Hi Jack ?



Jack Wilshere si sta allenando con il @Como_1907 di Jack Gattuso in queste ore.



Ma non potr? essere tesserato in #SerieBKT a causa del passaporto da extracomunitario. pic.twitter.com/1hiYM6FeDC — Lega B (@Lega_B) August 31, 2021

Рафаэл да Силва (последний клуб — «Башакшехир»)

Когда-то основной защитник «Манчестер Юнайтед» и «Лиона» этим летом остался без клуба. Прошлый сезон бразилец провел в турецком «Башакшехире», с которым дважды сыграл против «МЮ» в Лиге чемпионов. Но после 23 января Рафаэл появился на поле лишь пять раз, все это время его мучили различные мелкие повреждения. 16 августа 31-летний защитник расторг контракт с клубом из Стамбула. С футболистом вели переговоры итальянские «Специя» и «Фиорентина».

Максим Беляев (последний клуб — «Арсенал» Тула)