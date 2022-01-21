«Локомотив» подпишет форварда «Монако», Мелкадзе согласовал контракт с «Сочи», «Астон Вилла» хочет Суареса

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Изидор может оказаться в «Локомотиве»

По информации Le Parisien, нападающий «Монако» Вильсон Изидор близок к трансферу в «Локомотив». Также 21-летним игроком интересуются «Анже» и «Пари», но француз склоняется к переходу в российский клуб. Железнодорожники готовы предложить футболисту соглашение до 2026 года.

Transfermarkt оценивает форварда в три миллиона евро. В текущем сезоне Изидор провел в лиге 1 четыре матча и не отметился результативными действиями.

«Сочи» подпишет Мелкадзе

По информации Sport24, форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе согласовал условия личного контракта с «Сочи». О переходе будет объявлено в ближайшее время. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Зарплата 24-летнего игрока составит 450 тысяч евро.

Отмечается, что тульский «Арсенал», также претендовавший на футболиста, не смог удовлетворить финансовые запросы нападающего. В этом сезоне Мелкадзе принял участие в трех матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

«Астон Вилла» ведет Суареса

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, «Астон Вилла» следит за нападающим «Атлетико» Луисом Суаресом. Уругваец уже отказал «Атлетику Минейру», «Коринтиансу» и «Палмейрасу», так как хочет перейти именно в английский клуб. 34-летнего игрока хочет видеть в команде главный тренер Стивен Джеррард, с которым они вместе играли за «Ливерпуль».

Контракт футболиста с «Атлетико» действует до июня 2022 года. В нынешнем сезоне Суарес сыграл 19 матчей в чемпионате Испании, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Раванелли покинул «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Раванелли стал игроком «Сан-Бернарду». Футболист перешел в бразильский клуб бесплатно. Российский клуб получит 70 процентов от будущей перепродажи 24-летнего игрока. Transfermarkt оценивает хавбека в два миллиона евро.

С весны 2021 года Раванелли находился в аренде в «Шапекоэнсе». В нынешней кампании бразилец сыграл в бразильской серии А 15 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Мельников — в «Ростове»

Полузащитник «Спартака» Степан Мельников перешел в «Ростов». Соглашение рассчитано на 4,5 года. В этом сезоне 19-летний футболист успел дебютировать за первую команду красно-белых.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 90 тысяч евро. В текущем сезоне Мельников провел 17 матчей за «Спартак-2» и забил три мяча.