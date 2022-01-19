«Ростов» арендовал Сильянова, «Сочи» ведет Мелкадзе, Траоре интересен «Тоттенхэму»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Сильянов покинул «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов перешел в «Ростов» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца этого сезона и не включает в себя опцию выкупа.

В мае 2021 года латераль заключил с железнодорожниками контракт на пять лет.

В нынешней кампании игрок молодежной сборной России принял участие в восьми встречах РПЛ и не отметился результативными действиями.

Мелкадзе может уйти из «Спартака»

По информации Sport24, нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе может продолжить карьеру в «Сочи». Речь идет о полноценном трансфере.

Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 800 тысяч евро. Контракт футболиста действует до июня 2022 года.

В текущем сезоне Мелкадзе провел в премьер-лиге три матча и не отметился результативными действиями.

Руденко заинтересовались в Польше

Как сообщает «Чемпионат», польская «Варта» ведет переговоры со «Спартаком» по поводу аренды нападающего Александра Руденко. 22-летний игрок — воспитанник красно-белых. На данный момент футболист еще ни разу не выходил на поле за основную команду.

Transfermarkt оценивает Руденко в 750 тысяч евро. В этом сезоне форвард провел три матча за «Спартак-2» и не отметился результативными действиями.

«Тоттенхэм» работает над трансфером Траоре

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» все еще хочет подписать вингера «Вулверхэмптона» Адаму Траоре в зимнее трансферное окно. «Волки» намерены оставить испанца в клубе минимум до конца сезона. Также на 25-летнего игрока претендует «Барселона».

Transfermarkt оценивает футболиста в 28 миллионов евро. В текущем сезоне Траоре сыграл 19 матчей в АПЛ и забил один гол.

Главчич — в «Химках»

Полузащитник «Славена» Неманья Главчич стал игроком «Химок». Контракт подписан на 2,5 года.

До этого сообщалось, что трансфер 24-летнего футболиста обойдется российскому клубу в 50 тысяч евро, хотя портал Transfermarkt оценивает хавбека в 850 тысяч.

В этом сезоне Главчич провел в чемпионате Хорватии 17 матчей и отдал четыре голевые передачи.