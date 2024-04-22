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Сегодня, 11:19

Источник: Тухель контактировал с «Манчестер Юнайтед»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель контактировал с руководством «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Георг Хольцнер в соцсети Х.

По данным источника, владелец «МЮ» Джеймс Рэтклифф высоко ценит работу немецкого специалиста.

Ранее 50-летний тренер заявил, что покинет мюнхенский клуб по окончании этого сезона.

«Бавария» на данный момент набрала 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. В полуфинале Лиги чемпионов мюнхенцы сыграют против «Реала». Первый матч состоится 30 апреля.

ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
Томас Тухель
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