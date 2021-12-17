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Месси, Неймар и Головин продолжают дешеветь. Что не так со звездами чемпионата Франции?

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 16:45
Лионель Месси, Александр Головин, Неймар. Фото «СЭ» Самые подорожавшие игроки лиги 1. Самые подешевевшие игроки лиги 1.
Лионель Месси, Александр Головин, Неймар. Фото «СЭ»
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Transfermarkt обновил свою версию стоимости игроков лиги 1.

Портал Transfermarkt продолжает обновлять ценники футболистов по всему миру. Из европейских топ-чемпионатов первая на очереди Франция, где играют сразу несколько мировых звезд.

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Месси подешевел на 20 миллионов, Неймар — на 10

Звездные игроки «ПСЖ» — Лионель Месси и Неймар — потеряли 25% и 10% от своей стоимости соответственно. Теперь аргентинец стоит 60 миллионов евро, а бразилец — 90 миллионов.

По мнению Transfermarkt, Месси пока не смог адаптироваться к новой команде. В чемпионате Франции семикратный обладатель «Золотого мяча» забил всего лишь один мяч. В общей сложности на счету Лионеля шесть голов и пять результативных передач в 15 матчах за «ПСЖ». Не самая лучшая статистика, учитывая то, какие ожидания на него возлагались в Париже.

Неймар, в свою очередь, потерял 10 миллионов евро из-за травматичности. На бразильце много фолят, часто делают это грубо — порой даже жестоко.

К тому же у Неймара с каждым годом падает результативность: в текущем сезоне он забил всего три мяча и три раза ассистировал своим партнерам по «ПСЖ». По системе «гол + пас» он занимает пятое место среди всех игроков команды.

На третьем месте в списке самых подешевевших — форвард «Монако» Кевин Фолланд. После яркого сезона-2020/21 немец резко сбавил обороты. Прежде всего, это касается матчей против больших команд. Аутсайдерам и середнякам он по-прежнему забивает, но все равно делает это не так часто, как было раньше. Фолланд потерял почти треть своей стоимости (8 миллионов евро) и теперь стоит 22 миллиона.

На 7 миллионов евро подешевели Мауро Икарди и Виссам Бен Йеддер. Аргентинец практически не играет в «ПСЖ», а форвард «Монако» теряет из-за возраста. Бен Йеддеру уже 31 год, спрос на него все меньше и меньше. Этот фактор также сказывается на стоимости игроков.

По 5 миллионов евро потеряли еще два игрока «ПСЖ» — Жоржиньо Вайналдум и Анхель Ди Мария. Первый так и не смог стать своим в Париже после перехода из «Ливерпуля», а второй дешевеет, как и Бен Йеддер, в силу возраста. В феврале аргентинцу исполнится 34 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Самые подешевевшие игроки лиги 1.
Самые подешевевшие игроки лиги 1.
12&nbsp;декабря. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Александр Головин. «Головин сыграл лучше Месси». Что пишут про россиянина во Франции

Головин также подешевел. Теперь россиянин стоит 25 миллионов

Но российских любителей футбола наверняка больше всего интересует Александр Головин. Полузащитник «Монако» и сборной России потерял 3 миллиона евро от своей предыдущей цены. Рыночная стоимость Головина теперь составляет 25 миллионов евро.

В Transfermarkt считают, что россиянин нестабилен: после ярких матчей он вдруг может потеряться, не оказывая никакого влияния на игру команды. Никуда не делись и травмы, которые сильно мешают Александру, — в этом сезоне он пропустил пять матчей из-за мелких повреждений. Отсюда и проблемы с «физикой»: в среднем за игру Головин проводит на поле всего 55 минут, а отыграть матч полностью ему удалось лишь три раза.

Однако травмы и сопутствующие проблемы были у Головина и в прошлом сезоне. Тем не менее Александр показывал куда более результативный футбол: тогда в 26 встречах за «Монако» россиянин забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. Сейчас же на счету Головина в 22 матчах всего три гола и пять ассистов.

Наибольший прирост показал Джонатан Дэвид — 15 миллионов евро

Самым подорожавшим игроком лиги 1 стал форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Канадец с 11 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Франции, опережая в том числе Килиана Мбаппе (10 мячей). Кроме того, он забил три мяча на групповом этапе Лиги чемпионов и помог «Лиллю» выйти в плей-офф турнира. Подорожал Дэвид сразу на 15 миллионов евро и теперь стоит 50 миллионов.

Выросла на 10 миллионов евро рыночная стоимость Амина Гуири (45 миллионов). 21-летний форвард «Ниццы» проводит второй сезон на самом высоком уровне. Гуири называют преемником Карима Бензема, интерес к нему проявляет «Ливерпуль». Прибавил 6 миллионов евро к своему ценнику Вильям Салиба, которому не дали шанса в «Арсенале». В прошлом году он представлял «Ниццу», а в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Марсель». Теперь 20-летний защитник стоит 24 миллиона евро.

Также стоит отметить прогресс Орельена Тшуамени. Хавбек «Монако» вновь подорожал и оценивается Transfermarkt в 40 миллионов евро. За Тшуамени уже вовсю охотятся европейские топ-клубы — «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Самые подорожавшие игроки лиги 1.
Самые подорожавшие игроки лиги 1.

Мбаппе остается самым дорогим игроком лиги 1 — 160 миллионов евро. Следом расположились Неймар (90), Маркиньюс (75), Ашраф Хакими (70) и Джанлуиджи Доннарумма (65). У всех, за исключением Неймара, рыночная стоимость осталась на прежнем уровне.

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Николай Егорычев все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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