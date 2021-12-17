Месси, Неймар и Головин продолжают дешеветь. Что не так со звездами чемпионата Франции?

Transfermarkt обновил свою версию стоимости игроков лиги 1.

Портал Transfermarkt продолжает обновлять ценники футболистов по всему миру. Из европейских топ-чемпионатов первая на очереди Франция, где играют сразу несколько мировых звезд.

Месси подешевел на 20 миллионов, Неймар — на 10

Звездные игроки «ПСЖ» — Лионель Месси и Неймар — потеряли 25% и 10% от своей стоимости соответственно. Теперь аргентинец стоит 60 миллионов евро, а бразилец — 90 миллионов.

По мнению Transfermarkt, Месси пока не смог адаптироваться к новой команде. В чемпионате Франции семикратный обладатель «Золотого мяча» забил всего лишь один мяч. В общей сложности на счету Лионеля шесть голов и пять результативных передач в 15 матчах за «ПСЖ». Не самая лучшая статистика, учитывая то, какие ожидания на него возлагались в Париже.

Неймар, в свою очередь, потерял 10 миллионов евро из-за травматичности. На бразильце много фолят, часто делают это грубо — порой даже жестоко.

К тому же у Неймара с каждым годом падает результативность: в текущем сезоне он забил всего три мяча и три раза ассистировал своим партнерам по «ПСЖ». По системе «гол + пас» он занимает пятое место среди всех игроков команды.

На третьем месте в списке самых подешевевших — форвард «Монако» Кевин Фолланд. После яркого сезона-2020/21 немец резко сбавил обороты. Прежде всего, это касается матчей против больших команд. Аутсайдерам и середнякам он по-прежнему забивает, но все равно делает это не так часто, как было раньше. Фолланд потерял почти треть своей стоимости (8 миллионов евро) и теперь стоит 22 миллиона.

На 7 миллионов евро подешевели Мауро Икарди и Виссам Бен Йеддер. Аргентинец практически не играет в «ПСЖ», а форвард «Монако» теряет из-за возраста. Бен Йеддеру уже 31 год, спрос на него все меньше и меньше. Этот фактор также сказывается на стоимости игроков.

По 5 миллионов евро потеряли еще два игрока «ПСЖ» — Жоржиньо Вайналдум и Анхель Ди Мария. Первый так и не смог стать своим в Париже после перехода из «Ливерпуля», а второй дешевеет, как и Бен Йеддер, в силу возраста. В феврале аргентинцу исполнится 34 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Самые подешевевшие игроки лиги 1.

Головин также подешевел. Теперь россиянин стоит 25 миллионов

Но российских любителей футбола наверняка больше всего интересует Александр Головин. Полузащитник «Монако» и сборной России потерял 3 миллиона евро от своей предыдущей цены. Рыночная стоимость Головина теперь составляет 25 миллионов евро.

В Transfermarkt считают, что россиянин нестабилен: после ярких матчей он вдруг может потеряться, не оказывая никакого влияния на игру команды. Никуда не делись и травмы, которые сильно мешают Александру, — в этом сезоне он пропустил пять матчей из-за мелких повреждений. Отсюда и проблемы с «физикой»: в среднем за игру Головин проводит на поле всего 55 минут, а отыграть матч полностью ему удалось лишь три раза.

Однако травмы и сопутствующие проблемы были у Головина и в прошлом сезоне. Тем не менее Александр показывал куда более результативный футбол: тогда в 26 встречах за «Монако» россиянин забил шесть мячей и отдал девять голевых передач. Сейчас же на счету Головина в 22 матчах всего три гола и пять ассистов.

Наибольший прирост показал Джонатан Дэвид — 15 миллионов евро

Самым подорожавшим игроком лиги 1 стал форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Канадец с 11 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Франции, опережая в том числе Килиана Мбаппе (10 мячей). Кроме того, он забил три мяча на групповом этапе Лиги чемпионов и помог «Лиллю» выйти в плей-офф турнира. Подорожал Дэвид сразу на 15 миллионов евро и теперь стоит 50 миллионов.

Выросла на 10 миллионов евро рыночная стоимость Амина Гуири (45 миллионов). 21-летний форвард «Ниццы» проводит второй сезон на самом высоком уровне. Гуири называют преемником Карима Бензема, интерес к нему проявляет «Ливерпуль». Прибавил 6 миллионов евро к своему ценнику Вильям Салиба, которому не дали шанса в «Арсенале». В прошлом году он представлял «Ниццу», а в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Марсель». Теперь 20-летний защитник стоит 24 миллиона евро.

Также стоит отметить прогресс Орельена Тшуамени. Хавбек «Монако» вновь подорожал и оценивается Transfermarkt в 40 миллионов евро. За Тшуамени уже вовсю охотятся европейские топ-клубы — «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Самые подорожавшие игроки лиги 1.

Мбаппе остается самым дорогим игроком лиги 1 — 160 миллионов евро. Следом расположились Неймар (90), Маркиньюс (75), Ашраф Хакими (70) и Джанлуиджи Доннарумма (65). У всех, за исключением Неймара, рыночная стоимость осталась на прежнем уровне.