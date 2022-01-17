Распродажа в «Барселоне», возвращение Эриксена и закупка «Ньюкасла». Главные интриги на остаток январского трансферного окна

Чего ждать в следующие две недели.

«Челси» и левый защитник

После 12 туров АПЛ команда Томаса Тухеля пропустила всего пять мячей. А вот из последних десяти матчей «сухим» был только один. Одна из причин — травмы, в том числе фланговых игроков. Если справа Риса Джеймса всегда готов подменить опытный Сезар Аспиликуэта, то с травмой Бена Чиллуэла у «Челси» появились серьезные проблемы. Кроме Маркоса Алонсо слева в защите уже успел поиграть даже вингер Каллум Хадсон-Одои.

Синие следили за Люкой Динем, но француз сменил «Эвертон» на «Астон Виллу». «Лион» не хочет возвращать арендованного у «Челси» Эмерсона, ведь во французском клубе натурализованный итальянец стал важным игроком основы. Появились даже разговоры о давно позабытом в «ПСЖ» Леване Кюрзава, но и это пока лишь слухи. Остается только гадать, успеет ли «Челси» усилить левый фланг до конца январского трансферного окна.

Chelsea have not opened talks with Paris Saint-Germain or representatives for Layvin Kurzawa. Been told there's nothing serious or advanced as of today. ??? #CFC



Kurzawa has chances to join Premier League clubs in January but still no negotiations with Chelsea. pic.twitter.com/1MfVMOT6YS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2022

Распродажа в «Барселоне»

Ни для кого не секрет, что финансовая ситуация в «Барселоне» плачевная. Каталонцы приобрели Феррана Торреса из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро, но первый транш за переход должны будут выплатить только в июле. Однако планы у руководства грандиозные, из-за чего уже сейчас клуб пытается избавляться от ненужных футболистов. Самюэль Юмтити переподписал контракт с уменьшением зарплаты, Филиппе Коутиньо уехал в аренду в «Астон Виллу», соглашение с Усманом Дембеле не продляют из-за космических запросов вингера.

Ходят слухи о возможной продаже Марка-Андре тер Штегена и Френки Де Йонга. Летом «Барса» собирается подписать Эрлинга Холанна, поэтому расставаться с кем-то точно придется даже зимой.

Nothing confirmed by club sources about Chelsea ?33m bid for Frenkie de Jong rumour. Barcelona have not received any official or verbal proposal as things stand. ??? #CFC



Chelsea are currently focused on fullback situation for January window. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2022

Усиление «Ньюкасла»

На наших с вами глазах зарождается новый топ-клуб. С появлением инвесторов из Саудовской Аравии некогда грозный «Ньюкасл» может вновь влететь на вершину английского футбола. Но для начала «сорокам» было бы неплохо избежать вылета из АПЛ.

Для этой задачи уже выписан чемпион Испании в составе «Атлетико» Киран Триппьер и нападающий Крис Вуд из «Бернли» — за 30-летнего новозеландца выложили 25 миллионов фунтов. По информации Sky Sport Italia, немецкий полузащитник «Аталанты» Робин Гозенс уже согласовал с «Ньюкаслом» контракт до 2025 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Параллельно идут разговоры об арендах Джорджиньо Вайналдума из «ПСЖ» и Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед».

Newcastle have found an agreement with Gosens to go to Premier League right away. € 3.5M a year for 3 and a half years, triple what he makes at Atalanta.



The official offer to Atalanta should come soon.



? via Sky Sport pic.twitter.com/QNEvE4lKTS — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 15, 2022

«Арсенал» и Артур Мело

«Ювентус» пробует разгрести последствия абсолютно провального обмена Миралема Пьянича в «Барселону» на Артура Мело. Босниец не показал себя в Каталонии и был сослан в «Бешикташ», а Артур до сих пор прозябает на скамейке туринцев.

Очень вовремя появился «Арсенал». «Канониры» собираются арендовать 25-летнего бразильца, но «Ювентус» не хочет отпускать его, пока не найдет замену. Среди кандидатов — полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик.

There's still nothing agreed for Arthur Melo deal. Next week will be key — Arsenal have decided to push again with Juventus, loan move not approved yet by Allegri ??? #AFC



Juve board have not opened talks with Chelsea for Loftus Cheek as potential Arthur replacement, as of now. pic.twitter.com/9dkkdCsPA6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2022

Душан Влахович

Еще один потенциальный новичок команды Микеля Артеты. «Арсенал» сделал «Фиорентине» предложение в размере 70 миллионов евро. Флорентийцы его приняли, но 21-летний серб пока не спешит собирать чемоданы: Влахович не особенно хочет в «Арсенал».

Официальный запрос поступил только от «канониров», но клубов, заинтересованных в нападающем, довольно много. Дело дошло даже до «Барселоны». Есть подозрение, что такими темпами в «Фиорентине» до лета Влахович не останется.

Arsenal have submitted a fresh ?50m bid for Dusan Vlahovic, with Lucas Torreira also included as part of the deal.



? Via: Mail Sport#AFC pic.twitter.com/nVefrXhx6t — Transferchanger (@TransferChanger) January 16, 2022

Кристиан Эриксен

Из-за трагических событий на Евро-2020 Кристиан Эриксен пропустил первую половину сезона. После случившегося прямо на поле сердечного приступа полузащитнику имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии. Из-за этого «Интер» расторг контракт с 30-летним датчанином, но претензий друг к другу у игрока и клуба нет.

Зато к Эриксену проявляют интерес английские клубы. Среди них есть и бывшая команда полузащитника — «Тоттенхэм». Главный тренер «шпор» Антонио Конте уже комментировал слухи о возможном возвращении датчанина в Англию:

«То, что случилось летом, — это не очень хорошо. Это было плохо и для тех, кто работал с Эриксеном, и для тех, кто его знает. В тот момент я испугался. Прекрасно видеть, что он готовится снова выйти на поле, это отличные новости. Думаю, для Кристиана двери всегда открыты».

«@ChrisEriksen8 is set to return to the Premier League. A free agent since being released by Inter, has had approaches from clubs and hopes to finalise a move by the end of the week.» @TimesSport



Would you like to see Eriksen back at Spurs?#COYS #THFCpic.twitter.com/It2LoPVuCZ — Chris Cowlin (@ChrisCowlin) January 15, 2022

Алексей Миранчук и «Дженоа»

Наиболее интересная для российских болельщиков европейская трансферная интрига. Потенциальная аренда Алексея Миранчука обсуждается едва ли не с начала сезона. Полузащитник не смог завоевать место в основе команды Джан Пьеро Гасперини, но в последнее время хорошо себя проявляет: за последние полтора месяца 26-летний россиянин трижды выходил на поле, с первых минут забил в ворота «Вероны» (2:1) и отдал две голевые передачи после выхода на замену в игре с «Удинезе» (6:2).

Тем не менее, согласно данным журналиста «СЭ» Георгия Кудинова, «Дженоа» уже согласовал аренду Миранчука за 2,5 миллиона евро. А если генуэзцам удастся сохранить прописку в серии А, то речь может идти о полноценном трансфере.

Сделка пока откладывается, поскольку у «Аталанты» очень много больных и травмированных. Вероятно, Миранчук отправится в Геную после матча с «Лацио» 22 января.