Совет Роналду, СМС от Моуринью, благодарность Черчесову. Большое интервью Дениса Черышева

Обозреватель «СЭ» полтора часа беседовал на базе «Валенсии» с одним из героев ЧМ-2018.

С бородкой большинство из вас Черышева еще не видели. Привыкайте. Даст бог, играть он после травмы будет все больше, и его новый имидж (если это, конечно, надолго) постепенно станет для болельщиков привычным. А я вот пока не могу привыкнуть к мысли, что ему уже за 30 — 26 декабря вингеру «Валенсии» и сборной России исполнится 31 год.

Накануне нашего разговора «летучие мыши» победили в гостях «Сельту», и Денис с одноклубниками прилетел с выезда лишь в два часа ночи. Команде дали выходной, но оставшийся на скамейке Черышев решил самостоятельно съездить на базу и после интервью поработать в тренажерном зале: «Вчера на поле не выходил, так что надо в тонус себя привести». Поэтому мы встретились в тренировочном центре клуба при содействии Дмитрия Черышева, отца Дениса, а также пресс-атташе «Валенсии» Хавьера Рибеса (им — отдельное спасибо).

Вряд ли можно найти условия для разговора лучше, чем в двадцать градусов тепла на скамейке на кромке футбольного поля под теплым испанским солнцем. В такую погоду полтора часа разговора пролетают мигом. И ты узнаешь о человеке гораздо больше, чем знал до того. Особенно когда затрагиваешь тему веры в Бога. О сокровенном Денис говорит гораздо охотнее, чем о своих травмах.

Но начали с того, чем Черышев для нашего футбола абсолютно уникален. Пока больше никто из россиян не провел хоть один официальный матч за «Реал» — а Денис не просто сделал это, но еще и вырос в «Королевском клубе». Его дебютный выход на замену в первой команде был вместо Карима Бензема, а два обладателя «Золотого мяча», Криштиану Роналду и Лука Модрич, для Черышева не просто великие футболисты, а бывшие партнеры. Так что ему есть что вспомнить.

Криштиану сказал: «Играй в железных шипах!»

— Было ли у вас личное общение с Криштиану? — спрашиваю Черышева.

— Да. В первое время он давал мне, молодому, советы. Помню, Роналду всегда тренировался и играл в бутсах с железными шипами, а я — с резиновыми. Пару раз в них ехали ноги, и Криштиану сказал: «Ты фланговый футболист и не имеешь права поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в «МЮ» меня научили выходить на поле в железных шипах». После этого на матчи тоже стал их надевать. Тренируюсь в резиновых, официальные встречи провожу в железных.

— Этот совет Роналду впитали на всю карьеру?

— Да. К тому же мой отец тоже всегда говорил, что футболист не имеет права на такие ошибки из-за неправильного выбора шипов. А для Криштиану важна каждая деталь. Никогда не забуду того, какой он целеустремленный человек. Ставит цели — и достигает их. Его статистика говорит о нем больше, чем могу сказать я.

— Зная Роналду, удивились, когда он недавно поставил лайк под хейтерским постом в адрес Месси после очередного «Золотого мяча» Лео?

— Не знал об этом! Какие между ними отношения — надо спрашивать их. Но по тому, что видел в течение многих лет, когда один выступал за «Реал», а другой за «Барселону», то они дополняли друг друга. Первый забьет три, второй на следующий день — четыре. И наоборот. Роналду делал Месси лучше — и наоборот.

— Вам не раз доводилось играть против Месси и даже забивать его «Барселоне». Каково это вблизи? Как аргентинец себя ведет, как общается с соперниками?

— Обычно спокойно. Но иногда начинает злиться — и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить.

— Вы сердили?

— Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, не более.

— В ла лиге больше нет ни Роналду, ни Месси, ни Неймара... Вам не кажется, что испанский топ-дивизион в последнее время стал более пресным и менее зрелищным? И забивать, по статистике, здесь стали меньше, чем в Италии, Германии...

— Наверное, это лучше спросить у болельщиков, а я стараюсь просто делать свою работу. В тех же «Реале», «Барселоне», «Атлетико» и других клубах, в том числе и у нас, по-прежнему собраны классные мастера. Может быть, лучшие уехали, но есть и другие. Для меня чемпионат Испании как был, так и остается лучшим в мире!

— Кому бы вы в этом году отдали «Золотой мяч»?

— Левандовски.

— Как его закрывать в предстоящих стыках ЧМ-2022?

— Об этом вам, наверное, лучше поговорить с Джикией, которому предстоит это делать. (Улыбается.)

Советы отца с каждым годом ценю все больше

— Теперь больше или меньше прислушиваетесь к советам отца, чем прежде?

— С годами, мне кажется, только больше. Когда мы молоды, то думаем, что самые умные. А теперь лучше вижу, как он понимает футбол. У него большой опыт — знаю очень мало людей с таким пониманием игры, как у папы, и мне это очень сильно помогает. Конечно, случаются моменты, когда отец просто поддерживает: «Не переживай, сын». Но обычно всегда находит какие-то тонкости, которых я не замечаю. Конструктивно критикует, чтобы помочь мне стать сильнее.

— Например?

— Забиваешь или отдаешь голевой пас, команда побеждает. Приходишь домой радостный, все кажется тебе идеальным. А папа звонит: «Денис, молодец, что забил. Но в обороне вот этот момент надо было отработать по-другому. Ты линию паса оставил. Да, обошлось, но ты эту линию должен перекрывать». Или: «Если хочешь забивать — должен быть ближе к воротам, с бровки этого не сделаешь». Может, и простые советы, но помогают.

— С годами стали по-новому смотреть на то, сколько родители положили на ваше футбольное воспитание? Отец ведь специально переехал в Мадрид, когда вы поступили в академию «Реала».

— Конечно, они многое сделали ради меня, и, слава богу, я заиграл на высоком уровне. Папа, можно сказать, пожертвовал своей карьерой. Ему было 32, еще поступали предложения из ла лиги, но он решил уйти в низший дивизион, чтобы я мог заниматься в школе «Реала» и чтобы мы жили вместе. Очень благодарен за это. Помощь родителей бесценна, и любые мои высказывания по сравнению с ней не значат ничего. Словами этого не передать.

— Правда, что в детстве, до поступления в академию «Реала», вы болели за «Барселону»?

— Откуда у вас такая информация?

— Ваш папа много лет назад говорил.

— Тогда я еще в футболе не разбирался. (Смеется.)

— Считаете ли такие мячи, какой шведой забили на ЧМ-2018 Саудовской Аравии или дальний выстрел тогда же в ворота Хорватии, результатом многих лет в школе «Реала»?

— Не сказал бы. Просто так получилось в те моменты. И слава богу! В той же России есть достаточно хороших футболистов, у которых голы не хуже.

— Сейчас за «Реал» болеете — хотя бы в еврокубках или в класико с «Барселоной»?

— Болеть не болею, но во встречах Мадрида с другими командами, кроме нашей, симпатизирую. А так хочу, чтобы всегда побеждала «Валенсия».

— Однажды, будучи в аренде из «Реала», вы вышли на «Камп Ноу», и у вас увидели щитки сливочных. Живы ли они?

— После того случая я их убрал. Играл в тех щитках на протяжении где-то пяти лет — я их сделал и впервые надел еще в сегунде В. Но в тот раз получилось неудобно и не очень правильно по отношению к «Вильярреалу», где тогда выступал. Просто не знал, что в нашу раздевалку заходят и такие вещи снимают.

— Зато однажды вы за «Вильярреал» забили в ворота «Барсы».

— Да, и с этим связан особенный момент. Это произошло 2 февраля, а много лет назад мой отец забивал тоже 2 февраля и тоже «Барселоне»! В тот же самый день! Это удивительно! Причем я об этом не знал, мне потом папа рассказал. И в СМИ написали. Это один из самых запоминающихся и трогательных эпизодов в карьере.

Денис Черышев в матче за мадридский «Реал». Фото Getty Images

Съемки с Бекхэмом

— Сколько человек дошло до «Королевского клуба» или хотя бы до примеры из команды того года рождения, в которой когда-то начали тренироваться?

— Когда я попал в нее, мне исполнилось 11 лет. Из того возраста до такого уровня дошли только Начо Фернандес, который сейчас в основе «Реала», и я. Позже приходили и уходили ребята, которые заиграли, но из самой первой моей команды — мы вдвоем. Когда видимся с Начо, спрашиваем, как дела, как семья. У нас хорошие отношения, но не поддерживаем их постоянно.

— А с кем-то другим?

— У нас есть группа в WhatsApp, иногда общаемся. Некоторые играют в низших лигах, кто-то бросил футбол. Хотя время не позволяет, хотелось бы как-то собраться всей компанией и поболтать. Это было бы интересно.

— Однажды в подростковом возрасте вам выпало записать обращение на Новый год для болельщиков «Реала» вместе с Дэвидом Бекхэмом. Помните?

— Нам сказали, что нужно идти сниматься с футболистами первой команды. Мне было лет пятнадцать. На Бекхэма смотрел как на статую, испугался сначала. Когда перед тобой такие футбольные гиганты, конечно, скованность присутствует. Но все получилось весело и классно.

— Почему выбрали именно вас?

— Если не ошибаюсь, из каждого возраста выбирали иностранцев — и из моего года взяли меня. Но какого-то общения вне съемки не было. Бекхэм, по-моему, в то время еще не разговаривал по-испански, а я по-английски — еле-еле.

— Сейчас как?

— Стараюсь!

— В юности, во второй команде «Реала», вы дружили с Марсело. Продолжаете общение?

— Сейчас редко. С Карвахалем иногда переписываемся. Но у каждого свой клуб, своя жизнь.

— Какой момент из лет, проведенных в системе «Реала», для вас самый счастливый?

— Их очень много! Когда взяли в школу — думал о том, что здесь собраны лучшие по футбольным качествам дети Испании, для меня это большая ответственность и я каждый день должен доказывать свой уровень. Два-три месяца плохо выглядишь на поле — и тебя могут выгнать. Но этого так и не произошло...

Запомнился сезон в третьем дивизионе. У нас был классный тренер, добрый и веселый, мы много смеялись, но при этом он здорово помогал прогрессировать. Не забыть, как вышли с «Кастильей», второй командой «Реала», во второй дивизион. Ну и, конечно, дебют в первом составе.

— Против «Овьедо» в товарищеском матче, когда и гол забили?

— Нет, в официальном, на Кубок Испании. Перед этим я провел свою первую встречу за сборную России при Фабио Капелло (14 ноября 2012 года против США. — Прим. И.Р.), после чего Жозе Моуринью написал мне: «Поздравляю тебя и твоего отца. На следующей неделе готовься, будешь играть с нами!» Не ожидал такого — для меня это стало событием. И я не только тренировался, но и вышел на поле, причем в основе!

— Читал, что вам вообще очень нравились тренировки Моуринью, он уделял вам на них персональное внимание.

— Так и есть. Жозе очень хорошо относился — дал шанс, поверил в меня.

— А Флорентино Перес?

— Тоже отлично. По сей день, когда приезжаю играть против «Реала», он подходит и спрашивает, как дела. За все ему благодарен. Когда подписывал новый контракт, когда уходил в аренду — всегда прежде разговаривал с ним. Для меня это было очень важно.

— Перес близок к коллективу?

— Да. И в раздевалку после матчей всегда приходит, и даже на тренировки — раза три в неделю. Президент всегда рядом с командой.

— Вы и в «Реале», и после не раз пересекались с Лукой Модричем. Как отношения?

— Очень хорошие. Лука всегда меня поддерживал, когда было мало игровой практики. Модрич такой человек, который хочет, чтобы в коллективе всегда сохранялась хорошая атмосфера. Когда надо что-то жестко сказать — скажет, но когда надо — подбодрит. Хорват — капитан без повязки.

Чтобы закрепиться в «Реале», мне не хватило терпения. И смирения

— Черышев-старший рассказывал, как сильно вы мечтали о первой команде «Реала». И добились своего, но ненадолго. Был ли, по-вашему, реальный шанс закрепиться в основе и, если да, в какой момент и в чем недоработали?

— Хороший вопрос... Когда мне было пять лет, я попал в детскую школу хихонского «Спортинга» и хотел выступать за основу этого клуба. Потом переехали в Бургос — и целью оставалось пробиться на высший уровень. Но когда оказался в «Реале» и мы оказались в Мадриде, то пошли другие цели. Слава богу, что получилось сыграть за первую команду! И, думаю, мне не хватило терпения и немножко смирения.

— В каком смысле?

— Когда главным тренером «Реала» в первый раз был Карло Анчелотти, мне предлагали остаться в качестве левого защитника. Я же хотел выходить на другой, своей позиции, но там имелись другие футболисты, намного выше меня уровнем. Теперь понимаю: даже если бы играл мало, шансы сохранялись бы. Но к этому моменту уже стремился быть на поле постоянно — пусть даже в другой команде. Так получилось — и ни о чем не жалею. На своих ошибках надо учиться, чтобы больше их не совершать.

— Самый тяжелый момент в «Реале» — это когда аннулировали результат кубкового матча с «Кадисом», когда вы забили единственный, как выяснилось, гол за «Королевский клуб»? Причем аннулировали из-за того, что у вас с прошлого года оставалась сверхлимитная карточка за другую команду, но это никто не отследил.

— Неприятная ситуация. Но в жизни всякое случается. Значит, должен был пройти через такое.

— Кто, по-вашему, виноват? Кто из «Реала» недоработал?

— Не берусь судить. Может быть, мне тоже следовало внимательнее к этому отнестись. Но я не знал регламент по поводу карточек, сохраняющихся на следующий сезон.

— Как думаете, это повлияло на ваше будущее в «Реале»?

— Считаю, что нет. В любом случае не очень много играл в том сезоне и хотел уйти в аренду. Перешел в «Валенсию», общался с Леонидом Слуцким, который тогда возглавлял сборную. Предстоял Евро-2016, и хотелось получать больше практики — без нее пробиться в состав было тяжело. (В заявку на тот чемпионат Европы Черышев в итоге не попал. — Прим. И.Р.)

Иногда футболисту, повторю, не хватает терпения. Все хотят получить здесь и сейчас, а иногда нужно реально посмотреть на ситуацию. Если тренер не видит тебя в составе, то можно искать другую команду. Но если человек сам ничего не делает, чтобы выходить на поле, то необходимо прежде всего посмотреть на себя.

— О каком-то решении жалеете?

— Ни о каком. Все случилось так, как и должно было. Конечно, сейчас я что-то сделал бы по-другому. Но если бы не учился на своих ошибках, то не стал бы тем, кем стал.

— Вы официально считаетесь победителем Лиги чемпионов-2015/16, хотя и ушли той зимой из «Реала» — потому что провели три матча в групповом турнире. У вас есть медаль за тот трофей?

— Есть. Как и за Лигу Европы-2014 в «Севилье». Висят дома у родителей в Мадриде. И маленькую копию трофея ЛЕ клуб тоже выдал.

— А призы лучшему игроку матчей сборной России с Саудовской Аравией и Египтом на ЧМ-2018?

— Стоят у меня дома. Как и копия Кубка короля. Есть и много маек, полученных по обмену после игр, — футболки Златана из «Милана», Модрича из «Реала». Стараюсь меняться с футболистами, с которыми знаком. Из «Челси», например, есть майка Ковачича. Всего в коллекции сейчас штук 70.

— До какой степени сами считаете себя победителем Лиги чемпионов-2016?

— В «Реале» тогда находился до января, провел, как вы сказали, три матча. Конечно, полноценно чувствуешь себя победителем, когда в активе их больше.

— Успели пересечься с Зинедином Зиданом, который возглавил «Реал» с Нового года?

— Успел. Разговаривал с ним. Зидан вызвал и спросил: «Что ты хочешь дальше?», сказал, что если останусь, то он станет на меня рассчитывать. Но я уже принял решение.

— Француз — хороший человек?

— Да, конечно. Тепло ко мне отнесся. И я радовался за него и ребят, когда они выиграли и ту, и две последующие Лиги чемпионов. Ведь там выступали мои друзья.

Чаще Черышева-младшего в чемпионате Испании играли только три россиянина



На данный момент Денис Черышев, который провел семь матчей в ла лиге-2021/22, делит с Дмитрием Поповым четвертое место в списке наших легионеров по играм в примере. Чаще хавбека «Валенсии» на поле в испанском чемпионате выходили только три россиянина — Валерий Карпин, Александр Мостовой и Виктор Онопко. При этом Дмитрий Черышев с 55 встречами занимает 13-е место, уступая еще Владиславу Радимову и Ринату Дасаеву.



Кирилл Бурдаков

Лидеры по матчам в ла лиге среди российских футболистов.

Для меня играть за Испанию означало бы предать Россию

— К вам в Испании всегда относились как к русскому или воспринимали как своего?

— Думаю, больше как к местному, потому что вырос здесь. Но люди не догадывались, что внутри-то я русский!

— На сколько процентов считаете себя русским, на сколько — испанцем?

— На сто процентов русским. Может, веду себя немного по-другому, по-европейски, но это не имеет значения.

— Так было всегда или поменялось в какой-то момент?

— Пришло со временем, щелкнуло что-то внутри. Сейчас у меня есть любовь к своей родной стране, хотя я в ней и не живу. Может, когда-нибудь или временно, или даже постоянно перееду в Россию. Хочется попробовать. Случится ли это сейчас или после окончания карьеры — не знаю, но однажды, думаю, произойдет.

— Может, эти изменения внутри вас произошли из-за того, что во второй половине 2010-х стали постоянно выступать за нашу национальную команду?

— Не исключено. Хотя за сборные разных возрастов играю с 15 лет.

— Для вас выбор стал сложным? Испанцы предлагали?

— Всегда хотел выступать за Россию. Может, разговоры на эту тему со стороны испанцев и велись, когда был помоложе, но не на очень серьезном уровне. И сам об этом никогда не думал. Знал, что я русский, и для меня играть за другую сборную — неправильно. Не считал себя вправе предавать свою страну.

— Думаете на русском или испанском?

— На русском.

— Тоже с какого-то времени?

— Нет, всегда.

— Тем не менее вашими лучшими друзьями в сборной стали люди, понимающие испанский, — Марио Фернандес и Гильерме.

— Так и есть.

— С Марио на чемпионате мира сдружились?

— Как раз там. Ко мне тогда приезжали родные, а он оставался один — его близкие находились в Бразилии. И, по-моему, после четвертьфинала с Испанией пошли в пиццерию вместе с моей семьей. Сидели, общались по-испански, получилась очень приятная встреча. Так все и сложилось.

— Фернандес объявил об окончании карьеры в сборной. Грустно будет приезжать в команду, где его больше нет?

— В плане того, что он мой друг и топовый футболист, — конечно. Но сейчас есть игроки, способные его заменить. Никто из нас не вечен, и рано или поздно все закончим. Жизнь так устроена, и не мы это придумали.

— Вы заранее знали о его решении? Марио же хотел уйти еще раньше, сразу после Евро-2020.

— Говорил мне, что думает. Я его долго отговаривал, но не получилось. По-прежнему переписываемся, как и с Гильерме. Когда недавно Гиля перенес операцию, пообщались чуть-чуть, пожелал ему скорейшего выздоровления.

В начале первого матча ЧМ-2018 думал: «Хоть бы на минуту выйти». А потом...

— На чемпионате мира верили в реальность происходящего? Ведь вы могли вообще на тот турнир не попасть — а в матче открытия ЧМ-2018 сделали дубль и были признаны лучшим футболистом.

— Если честно, не верил. Вообще не понимал, что происходило! Помню, сидел на лавочке в начале первой игры, смотрел на трибуны и думал: «Слава богу, что я вообще здесь! Хоть бы на минуту выйти, чтобы потом сказать внукам, что выступил на чемпионате мира». А потом примерно на 20-й минуте Дзагоев получает травму, я выхожу, и все это происходит. Потом в раздевалке не понимал, что это вообще.

— Летят на вас в подкате два саудовца, вы над ними подсекаете мяч, проскакиваете их и вколачиваете в сетку — 2:0. А потом подрезаете со шведы в дальнюю «девятку»...

— Так вот получилось. Как — сам до конца не понял.

— У вас во время сбора в австрийском Нойштифте возникали мысли, что могут отцепить?

— Сомнения посещали. Но я верил, что поеду, и просто отдавал все силы на тренировках. Ситуация вокруг сборной тогда складывалась не самая позитивная, мы закрылись в Австрии и просто хотели сконцентрироваться на работе.

— Говорили, что в начале сбора Александр Ташаев смотрелся на вашей позиции левого полузащитника предпочтительнее, а во второй половине вы его обогнали. У вас было схожее внутреннее ощущение?

— Стараюсь себя ни с кем не сравнивать и просто трудиться. Повторяю: у меня возникали сомнения, но я очень хотел остаться. Однажды, уже ближе к концу сбора, у нас состоялась двусторонка. Составы к тому времени более-менее определились, и играли основа против запаса. Вышел за второй состав, мы победили — 2:1, и оба я забил. В тот момент чуть выдохнул и понял: надежда, что пройду в заявку, велика.

— Отец говорил накануне первого матча ЧМ-2018 о главном: вы должны получать удовольствие от каждой проведенной на поле минуты.

— Да, потому что это мечта любого футболиста планеты — выйти на поле на чемпионате мира.

— Как Станиславу Черчесову и его штабу удалось раскрыть в вас самое лучшее?

— При Черчесове я немножко изменил свой футбол. Раньше был зациклен только на фланге, а он несколько изменил мою позицию — сказал смещаться с мячом с фланга в центр и оставлять пространство крайнему защитнику. Когда он получает мяч — бегу в разрыв, в зону. Когда идет длинный пас на Дзюбу — я должен находиться рядом, чтобы сыграть второй мяч и попытаться пробить. Так получилось, что Артем скидывал много, так что не только голы были, но и нереализованные моменты. Это работало не только на чемпионате мира, но и после, в квалификации Евро-2020.

— Мирослав Ромащенко рассказывал, что они с Черчесовым старались и вам лично, и всей команде дать максимум полезной информации по тактике, ближайшим соперникам. Помогало?

— Помогало. Тренерский штаб четко все разбирал, водил нас на тренировках за руку, говорил: «Когда этот футболист бежит сюда, ты делаешь вот это». Думаю, это очень важно в футболе. И считаю, что штаб нам очень помог. Когда игроку не объясняешь конкретику, он может где-то недоработать. А когда все разжевано, у человека отпадают последние сомнения в том, что нужно делать.

— Что вы во время ЧМ-2018 чувствовали — даже представить не могу.

— То же, что и вся страна. Находились в хорошем шоке. Дай бог, чтобы не только нам, но и всей стране довелось такое еще раз прочувствовать. Такое единение! До сих пор, когда прилетаю в Россию, люди меня узнают и говорят: «Спасибо за эмоции, которые вы нам подарили». Очень приятно. Столько времени прошло, а народ все равно помнит!

Вторая часть интервью Черышева — скоро на сайте Sport-Express.ru!