УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мира

Холодная война между Европой и ФИФА продолжается.

Инсайды от Бонека

В не таком уж и отдаленном будущем мировой футбол могут ждать глобальные перемены. По крайней мере, об этом заявляет бывший глава польской федерации футбола, а сейчас вице-президент УЕФА Збигнев Бонек. По его словам, начиная с 2024 года в Лиге наций УЕФА будут принимать участие и 10 сборных из Южной Америки.

«Лига наций-2022/23 будет последней в своем нынешнем формате. У нас уже была встреча с представителями КОНМЕБОЛ, и с 2024 года сборные из Южной Америки присоединятся к турниру. В каком это все будет формате? Мы сейчас над этим работаем», — сказал Бонек в интервью польскому изданию Meczyki.

По его словам, шесть сильнейших южноамериканских сборных, включая Аргентину и Бразилию, могли бы войти в дивизион А и играть с европейскими топ-командами, а остальные четыре команды — в дивизион В.

В УЕФА подтвердили факт таких переговоров.

«Совместно с КОНМЕБОЛ мы работаем над целым рядом проектов, включая и объединенную Лигу наций, но пока еще ничего не завершено и никаких решений не принято», — заявил представитель УЕФА агентству Reuters.

Ранее УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали «Меморандум о взаимопонимании», в котором подтвердили намерение открыть совместный офис в Лондоне и возможную организацию различных футбольных событий.

Первое из них уже подтверждено: 1 июня 2022 года в Лондоне состоится матч между действующими чемпионами Европы и Южной Америки — сборными Италии и Аргентины. Этакая реинкарнация существовавшего когда-то Межконтинентального кубка, только на уровне сборных, а не клубов.

Очевидно, что все это — новый виток холодной войны между УЕФА и КОНМЕБОЛ с одной стороны и ФИФА — с другой. Международная федерация намерена, начиная с 2024 года, полностью перекроить календарь, а главный пункт программы — чемпионаты мира раз в два года. Подробнее об этом можно прочитать тут и вот тут.

Если коротко, то:

— впервые идея реформ была озвучена в мае 2021 года Федерацией футбола Саудовской Аравии;

— 166 членов ФИФА проголосовали за проведение исследования по изучению влияния, которое окажет проведение чемпионатов мира по футболу каждые два года;

— идею активно продвигает Арсен Венгер, занимающий сейчас в ФИФА пост главы департамента глобального развития футбола. «За» высказались Майкл Оуэн и Яя Туре;

— в конце октября все национальные федерации получили письмо о переходе на двухлетний цикл, в котором были параметры нового международного календаря;

— в ФИФА надеются вынести проект на голосование на конгрессе организации уже в 2022-м;

— УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают категорически против реформ.

Война пресс-релизов

Интересно, что обе конфликтующие стороны почти одновременно выстрелили пресс-релизами. УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты независимого исследования, заказанного консалтинговой компании Oliver & Ohlbaum. Цель исследования — изучить «экономические последствия от проведения чемпионата мира каждые два года и нового календаря международных матчей в женском и мужском футболе для европейских национальных ассоциаций в соответствии с предлагаемым ФИФА проектом».

Результаты, как легко догадаться, получились пугающими — прогноз от Oliver & Ohlbaum максимально мрачный по всем направлениям. Например, предполагается, что «доходы европейских национальных ассоциаций за четырехлетний цикл могут упасть на 2,5-3 миллиарда евро в зависимости от количества доступных квалификационных окон (два или всего одно)».

В ответ ФИФА выкатила свой релиз — с исследованием общественного мнения и заголовком «Глобальный опрос: большинство болельщиков предпочитают более частые чемпионаты мира по футболу среди мужчин и женщин».

Главные его результаты:

— среди тех, кто считает футбол любимым видом спорта, 63,7% опрошенных хотят, чтобы чемпионат мира проходил чаще, 23,3% ответили «может быть» и только 11% резко против;

— в большинстве своем поддерживают реформы люди в возрасте 25-34 лет, резко против — старше 55 лет;

— больше всего хотят реформ в Африке («за» — 76% мужчин и 61% женщин) и Азии (66% мужчин и 56% женщин), наибольшее неприятие в Европе («за» только 48% мужчин и 33% женщин);

— по странам наибольшая поддержка реформ в Турции (87%), Индии (85%) и ЮАР (85%), наибольшее неприятие — в Англии (против — 53%), Германии (50%) и Франции (42%).

Такие результаты легко укладываются в концепт «реформ не хотят пенсионеры из сытой Западной Европы, которые против того, чтобы страны из Азии и Африки развивались и получали свой шанс» или что-то еще в таком духе.

Лига наций как альтернативный чемпионат мира

Выход интервью Бонека с инсайдами про новую Лигу наций и релизов от УЕФА и ФИФА не случаен. 20 декабря должен состояться глобальный онлайн-саммит, в котором примут участие все 211 членов ФИФА и на котором обещают «дискуссию о будущем футбола».

УЕФА ясно дает понять: хотите чемпионаты мира раз в два года, да еще и с 48 участниками, — пожалуйста. А пока у вас там будет бесконечный поток матчей типа ЮАР — Бахрейн или Гондурас — Китай, мы создадим турнир, где будут играть все топ-сборные на регулярной основе. И посмотрим, что выберет аудитория.

Забавно, но концепт новой Лиги наций от УЕФА и КОНМЕБОЛ очень похож на проект Суперлиги, с которым европейский футбольный союз так яростно бился весной, получив поддержку большинства болельщиков. Ведь, по сути, сейчас предлагается такая же Суперлига, только для сборных, и УЕФА во главе процесса. Но теперь это уже светлая сторона силы, которая борется с темной — а той нужны только деньги и власть и плевать на интересы футбола и болельщиков.

Главное, наблюдая за всем этим — не запутаться и вовремя встать под нужные знамена.