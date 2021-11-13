Головин vs Модрич, Перишич и Крамарич. Как изменились сборные России и Хорватии с ЧМ-2018

Кардинальные изменения за три года.

В воскресенье Россия и Хорватия решат судьбу прямой путевки на чемпионат мира. Относительно недавно эти сборные встречались друг с другом в четвертьфинале ЧМ-2018.

Разбираемся, как изменились команды с тех пор.

Как изменились составы сборных России и Хорватии (по сравнению с матчем 1/4 финала ЧМ-2018).

Россия: остались шестеро, в старте — только Головин

Сборная России за три года изменилась кардинально. Из тех, кто был в заявке на матч с хорватами в 2018 году, в сборной остались всего шесть игроков: Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Федор Смолов и Александр Головин. А если сравнивать стартовые составы — против Хорватии на ЧМ-2018 и в последней встрече, с киприотами (6:0), — то остался только Головин.

Был в заявке сборной на октябрьские матчи, но не получил вызов сейчас Андрей Лунев. Не помогут национальной команде травмированные Денис Черышев, Далер Кузяев и Антон Миранчук. Выпали из обоймы сборной после ЧМ-2018 Илья Кутепов, Игорь Смольников и Алан Дзагоев. Чуть позже это случилось также с Юрием Газинским и Андреем Семеновым.

Завершили карьеру Сергей Игнашевич, Александр Самедов и Владимир Габулов. Еще не закончили, но находятся без клуба Юрий Жирков и Владимир Гранат. Завершили выступления за сборную Игорь Акинфеев и Марио Фернандес. Артем Дзюба отказался от сборной в октябре, хотя его вызывали.

Сменился в сборной и главный тренер: после неудачи на Евро-2020 покинул свой пост Станислав Черчесов, на его место пришел Валерий Карпин. Под руководством последнего наша команда одержала пять побед в первых шести матчах. Это лучший показатель среди всех тренеров в истории сборной России.

Хорватия: восемь игроков в заявке, в стартовом составе — трое

Серьезно обновилась и сборная Хорватии. У них всего три совпадения между стартовыми составами трехлетней давности и последней встречей против Мальты (7:1) — Лука Модрич, Иван Перишич и Андрей Крамарич. Еще пять игроков в заявке: Доминик Ливакович, Домагой Вида, Деян Ловрен, Дуйе Чалета-Цар и Марцело Брозович.

Сразу после чемпионата мира завершил карьеру в сборной основной вратарь хорватов Даниэль Субашич. Год назад то же самое сделал Иван Ракитич. Перестали вызываться Шиме Врсалько, Милан Бадель, железнодорожник Тин Едвай и Анте Ребич, разругавшийся с главным тренером сборной.

Завершили карьеру Иван Стринич, Марио Манджукич и Ведран Чорлука. С недавних пор Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии. Не поможет хорватам в матче с Россией Матео Ковачич, получивший травму на тренировке «Челси».

Продолжает работу со сборной Хорватии Златко Далич. За четыре года он провел во главе национальной команды 53 матча — больше было только у Мирослава Блажевича (72) и Славена Билича (65).

Чемпионат мира-2018. Четвертьфинал

Россия — Хорватия — 2:2 (1:1, 0:0, 1:1). Пенальти — 3:4

Голы: Черышев, 31 (1:0). Крамарич, 39 (1:1). Вида, 101 (1:2). Марио Фернандес, 115 (2:2).

Серия пенальти: Смолов — 0:0 (вратарь). Брозович — 0:1. Дзагоев — 1:1. Ковачич — 1:1 (вратарь). Марио Фернандес — 1:1 (мимо). Модрич — 1:2. Игнашевич — 2:2. Вида — 2:3. Кузяев — 3:3. Ракитич — 3:4.

Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Самедов (Ерохин, 54), Зобнин, Кузяев, Головин (Дзагоев, 102), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).

Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74), Ребич, Ракитич, Модрич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 63), Манджукич.

Предупреждения: Ловрен, 35. Стринич, 38. Вида, 101. Газинский, 109. Пиварич, 114.

Судьи: Риччи. Ван Гассе, Де Карвалью (все — Бразилия).

ВАР: Иррати (Италия). Сампайю (Бразилия), Диас Перес (Испания), Валери (Италия).

7 июля 2018 года. Сочи. Стадион «Фишт». 44 287 зрителей.