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Головин vs Модрич, Перишич и Крамарич. Как изменились сборные России и Хорватии с ЧМ-2018

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 21:00
7 июля 2018 года. Сочи. Россия — Хорватия — 2:2, пенальти — 3:4. Александр Головин и Лука Модрич. Фото Getty Images Как изменились составы сборных России и Хорватии (по сравнению с матчем 1/4 финала ЧМ-2018).
7 июля 2018 года. Сочи. Россия — Хорватия — 2:2, пенальти — 3:4. Александр Головин и Лука Модрич. Фото Getty Images
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Кардинальные изменения за три года.

В воскресенье Россия и Хорватия решат судьбу прямой путевки на чемпионат мира. Относительно недавно эти сборные встречались друг с другом в четвертьфинале ЧМ-2018.

Разбираемся, как изменились команды с тех пор.

Как изменились составы сборных России и Хорватии (по сравнению с матчем 1/4 финала ЧМ-2018).
Как изменились составы сборных России и Хорватии (по сравнению с матчем 1/4 финала ЧМ-2018).

Россия: остались шестеро, в старте — только Головин

Сборная России за три года изменилась кардинально. Из тех, кто был в заявке на матч с хорватами в 2018 году, в сборной остались всего шесть игроков: Федор Кудряшов, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Алексей Миранчук, Федор Смолов и Александр Головин. А если сравнивать стартовые составы — против Хорватии на ЧМ-2018 и в последней встрече, с киприотами (6:0), — то остался только Головин.

Был в заявке сборной на октябрьские матчи, но не получил вызов сейчас Андрей Лунев. Не помогут национальной команде травмированные Денис Черышев, Далер Кузяев и Антон Миранчук. Выпали из обоймы сборной после ЧМ-2018 Илья Кутепов, Игорь Смольников и Алан Дзагоев. Чуть позже это случилось также с Юрием Газинским и Андреем Семеновым.

Завершили карьеру Сергей Игнашевич, Александр Самедов и Владимир Габулов. Еще не закончили, но находятся без клуба Юрий Жирков и Владимир Гранат. Завершили выступления за сборную Игорь Акинфеев и Марио Фернандес. Артем Дзюба отказался от сборной в октябре, хотя его вызывали.

Сменился в сборной и главный тренер: после неудачи на Евро-2020 покинул свой пост Станислав Черчесов, на его место пришел Валерий Карпин. Под руководством последнего наша команда одержала пять побед в первых шести матчах. Это лучший показатель среди всех тренеров в истории сборной России.

21&nbsp;ноября 2007 года. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 2:3. Как Хорватия помогла сборной России: Плетикоса пообещал обыграть Англию, а Федун стимулировал игроков «мерседесами»

Хорватия: восемь игроков в заявке, в стартовом составе — трое

Серьезно обновилась и сборная Хорватии. У них всего три совпадения между стартовыми составами трехлетней давности и последней встречей против Мальты (7:1) — Лука Модрич, Иван Перишич и Андрей Крамарич. Еще пять игроков в заявке: Доминик Ливакович, Домагой Вида, Деян Ловрен, Дуйе Чалета-Цар и Марцело Брозович.

Сразу после чемпионата мира завершил карьеру в сборной основной вратарь хорватов Даниэль Субашич. Год назад то же самое сделал Иван Ракитич. Перестали вызываться Шиме Врсалько, Милан Бадель, железнодорожник Тин Едвай и Анте Ребич, разругавшийся с главным тренером сборной.

Завершили карьеру Иван Стринич, Марио Манджукич и Ведран Чорлука. С недавних пор Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии. Не поможет хорватам в матче с Россией Матео Ковачич, получивший травму на тренировке «Челси».

Продолжает работу со сборной Хорватии Златко Далич. За четыре года он провел во главе национальной команды 53 матча — больше было только у Мирослава Блажевича (72) и Славена Билича (65).

Чемпионат мира-2018. Четвертьфинал
Россия — Хорватия — 2:2 (1:1, 0:0, 1:1). Пенальти — 3:4
Голы: Черышев, 31 (1:0). Крамарич, 39 (1:1). Вида, 101 (1:2). Марио Фернандес, 115 (2:2).
Серия пенальти: Смолов — 0:0 (вратарь). Брозович — 0:1. Дзагоев — 1:1. Ковачич — 1:1 (вратарь). Марио Фернандес — 1:1 (мимо). Модрич — 1:2. Игнашевич — 2:2. Вида — 2:3. Кузяев — 3:3. Ракитич — 3:4.
Россия: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, Кутепов, Кудряшов, Самедов (Ерохин, 54), Зобнин, Кузяев, Головин (Дзагоев, 102), Черышев (Смолов, 67), Дзюба (Газинский, 79).
Хорватия: Субашич, Врсалько (Чорлука, 97), Ловрен, Вида, Стринич (Пиварич, 74), Ребич, Ракитич, Модрич, Крамарич (Ковачич, 88), Перишич (Брозович, 63), Манджукич.
Предупреждения: Ловрен, 35. Стринич, 38. Вида, 101. Газинский, 109. Пиварич, 114.
Судьи: Риччи. Ван Гассе, Де Карвалью (все — Бразилия).
ВАР: Иррати (Италия). Сампайю (Бразилия), Диас Перес (Испания), Валери (Италия).
7 июля 2018 года. Сочи. Стадион «Фишт». 44 287 зрителей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

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ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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