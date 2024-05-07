Судейский комитет отменил встречу с «Барселоной» по спорному эпизоду в матче с «Реалом»

Технический судейский комитет Королевской испанской футбольной федерации (CTA RFEF) отменил запланированную встречу с представителями «Барселоны». Об этом сообщает AS.

По информации источника, во время встречи должно было состояться рассмотрение эпизода с незасчитанным голом игрока каталонцев Ламина Ямаля в матче 32-го тура ла лиги с «Реалом» (3:2). Собрание было отменено по инициативе судейского комитета. Причиной этого решения стало несоблюдение условий встречи и обсуждения.

На 28-й минуте матча вратарь «Реала» Андрей Лунин выбил мяч с линии после касания вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. ВАР с нескольких камер оценил эпизод и поддержал решение арбитра Сесара Сото Градо о том, что взятия ворот не было.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что клуб потребует переиграть матч, если будет доказано, что гол каталонцев должен был быть засчитан.