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Сегодня, 08:51

Анчелотти вспомнил о работе в «Баварии»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» и бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти вспомнил о работе в мюнхенском клубе. Специалист возглавлял «Баварию» на протяжении 14 месяцев.

«Поддержка клуба очень важна, иначе твоя работа не пойдет хорошо. Вот почему, когда это не удается, лучше расстаться. Но у меня хорошие отношения с Хенесом, Румменигге... со всеми. Если у тебя нет поддержки клуба, лучше расстаться и избежать проблем», — цитирует Анчелотти AS.

64-летний итальянский тренер возглавлял «Баварию» с июля 2016 года по сентябрь 2017 года. Во главе мюнхенцев специалист стал чемпионом Германии и дважды выиграл национальный Суперкубок.

Сегодня, 8 мая, «Бавария» сыграет с «Реалом» в ответном матче Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.

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Касильяс рассказал о начале карьеры в «Реале»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 34 11 8 15 32-38 41
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
16
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
17
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 - : -
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
11.05 19:30
Гранада – Реал
 - : -
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
12.05 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
13.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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