Анчелотти вспомнил о работе в «Баварии»

Главный тренер «Реала» и бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти вспомнил о работе в мюнхенском клубе. Специалист возглавлял «Баварию» на протяжении 14 месяцев.

«Поддержка клуба очень важна, иначе твоя работа не пойдет хорошо. Вот почему, когда это не удается, лучше расстаться. Но у меня хорошие отношения с Хенесом, Румменигге... со всеми. Если у тебя нет поддержки клуба, лучше расстаться и избежать проблем», — цитирует Анчелотти AS.

64-летний итальянский тренер возглавлял «Баварию» с июля 2016 года по сентябрь 2017 года. Во главе мюнхенцев специалист стал чемпионом Германии и дважды выиграл национальный Суперкубок.

Сегодня, 8 мая, «Бавария» сыграет с «Реалом» в ответном матче Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск. Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.