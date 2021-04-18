Команда Черышева проваливает сезон, а фанаты ненавидят владельца. В «Валенсии» все плохо

Болельщикам «летучих мышей» можно посочувствовать.

Пропустив два месяца из-за мышечной травмы, Денис Черышев вернулся в состав «Валенсии» и даже вышел в основе в матче с «Реал Сосьедад» в прошлом туре, проведя на поле 63 минуты. Стабильная игра на финише сезона может помочь 30-летнему полузащитнику попасть в заявку сборной России на Евро-2020, однако у клуба в целом дела идут из рук вон плохо, а ненависть фанатов к владельцу «летучих мышей» Питеру Лиму только растет. Рассказываем, как сингапурец за семь лет прошел путь от спасителя до изгоя.

Появление Лима в «Валенсии»

В 2014 году финансовое положение «летучих мышей» оставляло желать лучшего. Клубы уровня «Валенсии» неплохо зарабатывают на участии в Лиге чемпионов — для них это жизненно важный источник доходов, но в сезоне-2013/14 команда не попала даже в Лигу Европы. Болельщики надеялись на появление богатого иностранного инвестора, тем более что спрос на клуб был. В «Валенсию» хотели вложиться американский инвестиционный фонд Cerebrus, китайская компания Dalian Wanda и российский предприниматель Михаил Куснирович.

Четвертым претендентом называли сингапурского миллиардера Питера Лима. Разговоры о приобретении испанского клуба бизнесменом из Юго-Восточной Азии появились еще в мае 2014-го, когда стало известно, что Лим совместно с бывшими звездами «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, Полом Скоулзом, братьями Гари и Филом Невиллами, Ники Баттом и Дэвидом Бекхэмом стал владельцем английского клуба «Солфорд Сити». В итоге Лим приобрел 70,4% акций «Валенсии». Болельщики с нетерпением ждали нового владельца и мечтали о возвращении былого величия — в начале нулевых «летучие мыши» дважды взяли титул в ла лиге (2002, 2004), победили в Кубке УЕФА (2004) и дважды играли в финале Лиги чемпионов (2000, 2001). На презентации Лима собралось 40 тысяч человек: все хотели посмотреть на спасителя их любимой команды.

«Я рад, что проект был выбран после столь тщательного отбора. Болельщики «Валенсии» могут наконец избавиться от неопределенности», — сказал Лим клубному сайту.

Новый владелец пообещал завершить строительство стадиона «Нуэва Месталья» к 2019 году (спойлер — не вышло) и моментально выделить 60 миллионов на трансферы.

Тренерская чехарда

За без малого семь лет пребывания в «Валенсии» Лим сменил уже восемь разных тренеров. Многие были удивлены еще первому назначению. В июле 2014 года владелец поставил главным тренером Нуну Эшпириту Санту, агентом которого был друг сингапурского бизнесмена Жорже Мендеш. До «Валенсии» Санту работал главным тренером только в «Риу Аве». Со скромным клубом специалист дошел до финалов Кубка Португалии и Кубка португальской лиги.

Но Лим угадал с выбором. К удивлению испанских СМИ и болельщиков, в первый же год португальский тренер занял 4-е место в ла лиге и вывел «летучих мышей» в Лигу чемпионов. После осенних неудач в новом сезоне Нуну был уволен. Лим не стал обращать внимание на то, что у «Валенсии» еще оставались шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, и убрал тренера, который повторил клубный рекорд по количеству набранных очков в одном чемпионате (в сезоне-2003/04 чемпионская команда Рафаэля Бенитеса набрала 77 баллов, как и Нуну в сезоне-2014/15).

Увольнение португальца обошлось без скандалов.

«Перед игрой (поражение 0:1 от «Севильи» в чемпионате. — Прим. «СЭ») я поговорил с президентом и владельцем клуба Питером Лимом. Мы пообщались и после игры, сошлись на том, что ситуация в клубе не очень хорошая, а мы все желаем лучшего «Валенсии». Именно по этой причине я решил уйти. Для меня было честью тренировать такой клуб, благодарен всем игрокам, с которыми работал, Лиму и болельщикам», — рассказывал потом Нуну The Guardian.

Следующий тренер «Валенсии» навсегда вписал свое имя в историю ла лиги. Работавший в тот момент телеведущим Гарри Невилл решил выручить своего бизнес-партнера и принял предложение Лима. Как итог — наименьший процент побед для тренера, отработавшего минимум пять матчей (всего три победы в 16 играх). Разгром от «Барселоны» (0:7) в полуфинале Кубка Испании англичанину припоминают до сих пор.

Ничем интересным не запомнились Пако Айестаран, Чезаре Пранделли и дважды за полтора года исполнявший обязанности главного тренера Воро. Но в июле 2017-го Лим второй раз угадал с тренером. В «Валенсию» пришел Марселино Гарсия Тораль. Он дважды привел «летучих мышей» к четвертой строчке в ла лиге, дошел с командой до полуфинала Лиги Европы и выиграл Кубок Испании-2019, победив в финале «Барселону». Это был первый трофей валенсийцев с 2008 года.

За такие результаты Марселино получил отличный бонус — увольнение. Сингапурскому владельцу не нравилось, что тренер и генеральный директор Матеу Алемани (которого позднее тоже отправили восвояси) в открытую высказывают недовольство его решениями. На прощальной пресс-конференции Марселино сказал, что его уволили за завоеванный трофей.

«Я абсолютно уверен, что катализатором моего увольнения стала победа в Кубке Испании. В течение сезона мы получали прямые и косвенные сигналы от руководства, что нам стоит бросить продвижение в Кубке. Болельщики хотели бороться за трофей и за игроков. Тренерский штаб хотел бороться и выиграть Кубок.

Мне не сказали, почему руководство не хочет победы. Может быть, из-за того, что это был второстепенный турнир и я мог поставить под угрозу основную цель — отбор в Лигу чемпионов. Победа в Кубке стала причиной моего увольнения. Мы не получили поздравлений после финала Кубка Испании от владельца. Когда я отправился в Сингапур на встречу с руководством, меня поздравили с выходом в Лигу чемпионов, но не с победой в Кубке.

Тренерам очень тяжело приходится в «Валенсии». Мне повезло, что фанаты тепло приняли меня. Горжусь тем, что спустя два года отношение не изменилось, я не забуду этого. Я был очень счастлив в «Валенсии» и пережил незабываемые моменты", — цитирует Марселино Goal.

С Альбертом Селадесом «Валенсия» смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, где уже в 1/8 финала вылетела от «Аталанты» (1:4 и 3:4). В итоге он не доработал сезон до конца — снова назначили многострадального Воро. С 27 июля 2020 года команду возглавляет экс-тренер «Рубина» Хави Грасия, и даже удивительно, что он продержался так долго: «Валенсия» вылетела из Кубка Испании в 1/8 финала, а в чемпионате идет на 13-м месте.

Трансферная политика

Поклонники «Валенсии» подвергают сомнению и решения Лима на трансферном рынке. Владелец клуба часто не прислушивался к спортивным директорам и тренерам, покупая игроков из личных соображений. Например, в 2018 году Лим помог «ПСЖ» избавиться от Гонсало Гедеша, выкупив португальца за 40 миллионов евро. Ничего удивительно — Гедеш является клиентом Мендеша, с которым, как уже говорилось, у сингапурца особые отношения.

Однако перед началом этого сезона Лим и вовсе пошел вразнос. К прямому конкуренту «Вильярреалу» ушли два центральных полузащитника — капитан команды Дани Парехо и Франсис Коклен. Transfermarkt оценивал стоимость первого в 20 миллионов евро, второго — в 14 миллионов. По версии того же портала, Парехо перешел в «Вильярреал» на правах свободного агента, а француз — всего за 6,5 миллиона евро.

«Валенсию» также покинули основные нападающие — Родриго и Ферран Торрес. За первого «Лидс» отдал 30 миллионов евро. А история с Торресом вообще прекрасно иллюстрирует процессы, происходящие в клубе все последние годы. Сначала в контракте 20-летнего игрока прописали огромные отступные — 100 миллионов евро. А в итоге продали в «Манчестер Сити» за 23 миллиона. Все благодаря дружбе Лима с владельцем «Сити» шейхом Мансуром.

«В клубе мне прямо сказали, что не рассчитывают на меня. Сказали, что я пятый выбор на позицию вингера. Это был тяжелый удар для меня, потому что они пытались навредить мне и моей семье. Я не хотел уходить по-плохому, потому что я фанат «Валенсии», — рассказывал Торрес Goal.

В итоге за два последних трансферных окна «Валенсия» продала 14 футболистов с суммарной рыночной стоимостью 173 миллиона евро всего за 74,5 миллиона. Проще говоря, «летучие мыши» в попытках «разгрузить платежную ведомость» потеряли 100 миллионов евро.

О пришедших игроках болельщики «Валенсии» стараются не вспоминать вовсе. Можно отметить разве что американца Юнуса Мусаха, переведенного из дубля в основную команду. Вингер отлично проявляет себя в этом сезоне и уже успел дебютировать в национальной сборной США.

Отношения с болельщиками

Неудивительно, что отношения с болельщиками у Лима специфические. За без малого семь лет он прошел путь от народной любви до угроз смерти. Однако семья бизнесмена и приближенные к нему люди умудряются даже сейчас сделать ситуацию хуже. Хотя, казалось бы, куда уж хуже, когда тебя проклинают за каждое решение и просят уйти. Но дочь Лима нашла способ.

«Некоторые фанаты «Валенсии» ругают и проклинают меня и мою семью. Они что, не понимают? Это наш клуб, и мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может говорить об этом», — написала Ким Лим в сторис в Instagram.

Позднее дочь владельца клуба удалила историю, но интернет помнит все.

После 30 туров «Валенсия» идет на 13-м месте в чемпионате Испании. До зоны вылета — восемь очков. Подушка безопасности вроде бы есть, но полностью спокойным быть нельзя. Из Кубка страны «летучие мыши» вылетели еще в 1/8 финала, без шансов проиграв «Севилье» (0:3).

Однако помимо чисто спортивных проблем в клубе сохраняется финансовая нестабильность. Игрокам не приходит вовремя зарплата. Директорам «Валенсии» приходится выдавать футболистам векселя — бумаги, подтверждающие финансовые обязательства клуба перед ними.

Лим перестал вкладывать деньги в команду, потому что разочарован ее результатами. За резким прекращением финансирования последовала распродажа лидеров. По мнению некоторых испанских СМИ, сингапурец собирается продать «Валенсию». Правда, не факт, что от этого станет лучше.

Леонид Александров