«Барселона» не сможет выкупить Феликса у «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Жоау Феликс может покинуть каталонский клуб, сообщает Cadena SER. Права на игрока принадлежат «Атлетико».

По данным источника, руководство команды не заинтересовано в выкупе прав на португальца. У «Барселоны» финансовые проблемы, поэтому они не могут себе позволить покупку игрока за 60-70 миллионов евро. Сам футболист хочет остаться в «Барсе».

24-летний Феликс в нынешнем сезоне отметился 7 голами и 3 результативными передачами в ла лиге.