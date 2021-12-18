«Барселона» едва не опозорилась, Тедеско снова не смог обыграть аутсайдера, Миранчук не спас «Аталанту»

Главные события субботы в европейском футболе.

Испания: время молодых

Хави на предматчевой пресс-конференции в очередной раз напомнил о том, что «Барселона» обязана бороться за титулы и заметил: шансы выиграть ла лигу сохраняются. Понятно, что это лишь часть выступления тренера сине-гранатовых, но зацепились за самое громкое, и об этом не могли не спросить возглавляющего лидирующий «Реал» Карло Анчелотти.

Итальянец, как настоящий дипломат, заявил, что на месте Хави сказал бы то же самое, и отметил наличие у «Барсы» потенциала для роста. Вместе с тем Анчелотти дал понять: прямым конкурентом каталонцы сейчас не являются, и смотреть нужно на тех, кто находится в таблице выше — «Севилью», «Бетис» и «Атлетико».

Все справедливо, а доказать обратное Хави может только игрой и результатами, и против никогда не побеждавшего на «Камп Ноу» соперника, несмотря на драматичный сценарий, получалось многое. Странно только, что в три защитника сине-гранатовые решили сыграть против «Эльче», а не в недавнем судьбоносном матче с «Баварией», где это напрашивалось.

?? 19' goal

? 85' assist



RT ? if Gavi is your MVP of the match! #Bar?aElche pic.twitter.com/1son9shdve — LaLiga English (@LaLigaEN) December 18, 2021

Как бы там ни было, в субботней игре соперник держался до успеха Хутглы, который открыл счет голам в ла лиге в день своего дебюта в основном составе. Форварду уже 22 года, но травма Депая дала ему шанс, а успех в товарищеской игре с «Бока Хуниорс» гарантировал доверие тренера. То, что давно есть у 17-летнего Гави, который после классного соло забил первый мяч на профессиональном уровне.

После таких моментов кажется, что светлое будущее сине-гранатовых все ближе, ведь Гави — уже четвертый после Нико Гонсалеса, Ансу Фати и Эззалзули игрок, родившийся в 2000 году или позже и уже забивавший в ла лиге. И это еще не отличался продолжающий лечение обладатель приза лучшему молодому футболисту Европы Педри. Только молодость — это еще и нестабильность и отсутствие запаса прочности.

Пропустив, хозяева вдруг поплыли. Коллективное сумасшествие в обороне привело к тому, что при банальной подаче с фланга сгрудившиеся в центре защитники оставили Милью напротив пустого угла. С одной стороны, при счете 2:2 «Барсу» стало немного жаль. Она ведь пережила потерю очков в гостях у «Осасуны», но такие ситуации — проверка на зрелость.

Теперь можно говорить, что команда Хави выучила урок прошлого тура. Она упустила несколько верных моментов, включая промах мимо пустого угла и вынос защитника с линии ворот. Но в итоге использовавший свой второй шанс и вколотивший мяч под перекладину Гонсалес принес «Барсе» первую с 27 ноября победу, которая может повысить уверенность молодой команды. Это не менее важно, чем наличие мастерства, которое позволило Гави отдать невероятно хладнокровный и мудрый для своего возраста ключевой голевой пас.

Англия: несчастный «Лидс»

Из-за стремительного распространения коронавируса в АПЛ субботний матч в Лидсе сначала получил статус центрального, а потом — единственного. Игру «Астон Виллы» и «Бернли» отменили за несколько часов до стартового свистка из-за увеличившегося количества положительных тестов в команде из Бирмингема.

У Марсело Бьельсы ситуация не лучше, и после 0:7 от «Манчестер Сити» ему требовалось не только привести команду в чувство, но и собрать состав из оставшихся в наличии футболистов. Например, в запасе значились только игроки из молодежной и юношеской команд, включая 15-летнего Арчи Грэя. На этом фоне «Арсенал» смотрелся островком стабильности, и Микель Артета четвертый раз подряд выставил один и тот же стартовый состав. В него так и не вернулся отстраненный по дисциплинарным причинам Обамеянг, который, по слухам, будет работать индивидуально вплоть до отъезда на Кубок Африки.

Без теперь уже бывшего капитана «канониры» выглядят более чем уверенно, а Габриэл Мартинелли набрал фантастическую форму. Сделавший дубль бразилец ярче всех проявил себя в первом тайме, по ходу которого лондонцы нанесли 11 ударов в створ ворот, и забил исторический — 7000-й гол — своей команды в высшем английском дивизионе. У «Лидса» же был только один шанс навязать борьбу, однако эффектное соло Рафиньи завершилось ударом в сантиметрах от штанги. Свой мяч он забил только с пенальти, когда сомнений относительно третьей подряд победы «Арсенала» уже не возникало.

Италия: идеальный план Моуринью

Классный матч Алексея Миранчука против «Вероны» не гарантировал ему место в стартовом составе, и в субботу Джан Пьеро Гасперини сделал выбор в пользу Иличича. Игра же началась со сверхбыстрого гола, который вызвал недовольство хозяев, считавших, что Эбрахам перед своим ударом нарушил правил на Джимсити. Только рухнуть на газон защитник решил спустя секунду после легкого контакта с рукой соперника, и это, возможно, не убедило указавшего на центр арбитра и смотревших повторы видеоассистентов.

Первый тайм, как и вся встреча, шел по сценарию Жозе Моуринью. «Рома» значительно больше времени проводила в обороне, но при этом исключительно опасно контратаковала. В итоге Дзаньоло заставил ошибиться Джимсити, после чего невезучего защитника поменяли на Муриэля. И как раз колумбиец вернул бергамасков к жизни дальним ударом, трансформировавшимся в автогол Кристанте.

Миранчук появился на поле на 64-й минуте и активно включился в игру. Дважды пробил с дальней дистанции, после чего не сумел нанести удар с разворота из пределов штрафной. Возможно, настойчивость нашего легионера, в конце концов, принесла бы успех, однако «Аталанта» в течение нескольких минут получила двойной удар. Гол хозяев отменили из-за офсайда, и практически сразу Верету выдал результативную подачу со штрафного в направлении Смоллинга. А второй в матче гол Эбрахама стал контрольным выстрелом по «Аталанте», которая с 3 октября не проигрывала на протяжении десяти туров.

Самообладанию Массисмилиано Аллегри можно позавидовать. Два самых творческих футболиста — Дибала и Кьеза — травмированы. Упущена победа в Венеции, однако тренер «Старой синьоры» говорит, что после Нового года все может поменяться, у команды есть 21 матч для исправления положения, а отставание от захромавшего «Наполи» сократилось.

И, похоже, Аллегри удалось достучаться до своих футболистов. В туманной Болонье, что породило массу шуток на тему «Сайлент Хилл», «Ювентус» был прекрасно виден. Бодрая игра в исполнении гостей началась с быстрого гола Мораты, который организовал блестящим пасом Бернардески, после чего «бьянконери» уверенно контролировали события на поле.

Выстрел Куадрадо в дальний верхний угол стал украшением вечера, заставив Аллегри счастливо улыбнуться. Теперь туринцам важно набрать три очка против «Кальяри» и запастись уверенностью перед сложнейшим январским отрезком. Он начнется сражением с «Наполи», после чего туринцев ждут еще несколько матчей повышенной сложности. С «Ромой» и «Миланом» в серии А и с «Интером» — в Суперкубке Италии.

Германия: день сюрпризов

Доменико Тедеско предстоит серьезная работа во время зимней паузы, а разгром менхенгладбахской «Боруссии» в день дебюта экс-тренера «Спартака» не стал переломным моментом. После этого «Лейпциг» встречался с теми, кто сражается за выживание, и, набрав в двух турах всего одно очко, в случае воскресного успеха «Кельна» может опуститься на десятое место.

Упущенную победу над «Аугсбургом» можно было объяснить неудачным стечением обстоятельств и глупейшим пенальти в концовке. Однако встреча с занимающей 17-е место «Арминией» продемонстрировала глубину кризиса «Лейпцига». «Быки» создали минимум моментов, тогда как гости еще до первого гола отметились отмененным из-за небольшого офсайда взятием ворот, а удвоили преимущество, оставшись в меньшинстве.

«Хоффенхайм» мог выйти на третье место и стать главным преследователем Дортмунда, но потерял очки против проигравшей четыре раза подряд менхенгладбахской «Боруссии». В то же время «деревенских» стоит похвалить за характер, ведь в среду они в концовке отыграли два мяча у «Байера», а сейчас спаслись в добавленное арбитром время. Но все равно это неудача, и в воскресенье в лигочемпионский квартет может вернуться претендующий на звание главной сенсации сезона «Фрайбург».

День сюрпризов завершился фиаско дортмундской «Боруссии». Команда Марко Розе выиграла первый тайм, однако провалилась после перерыва. Два гола «Герты» за шесть минут заставили гостей нервничать и рисковать. Все это увеличило количество ошибок, и одна из них закончилась тем, что у Рихтера было две попытки, чтобы отправить желто-черных в нокаут. На турнирном экваторе Дортмунд отстал от «Баварии» уже на девять очков, что в бундеслиге обычно равносильно приговору даже для намеков на турнирную интригу.

All the action from a five-goal #Bundesliga thriller in #BSCBVB, as @HerthaBSC_EN claimed a very impressive 3-2 victory! ? pic.twitter.com/Ji2XQNRq4L — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 18, 2021

Статистика дня

3-й командой, забившей более 7000 голов в высшем английском дивизионе с момента его создания в 1888 году, стал «Арсенал». Ранее исторической отметки достигли «Эвертон» (7139) и «Ливерпуль» (7069).

19 раз встречались с «Болоньей» команды Массимилиано Аллегри и не потерпели ни одного поражения (+15=4).

19 мячей забил в этом году в ла лиге нападающий «Вильярреала» Жерар Морено. Он самый результативный испанский футболист в чемпионатах топ-5.

215 матчей провел в ла лиге нападающий «Реал Сосьедад» Ойярсабаль, прежде чем получил первую в карьере красную карточку.