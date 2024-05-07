Мичел: «Говорил Хави, что он проиграет, если будет сравнивать свою «Барселону» с командой Гвардиолы»

Главный тренер «Жироны» Мичел рассказал, какой совет дал Хави, который возглавляет «Барселону».

«Я всегда говорил Хави, что он точно проиграет, если будет сравнивать свою «Барселону» с командой, которая была при Хосепе Гвардиоле. Та команда была неповторима», — сказал Мичел на пресс-конференции.

Ранее Хави решил остаться на посту главного тренера «Барселоны». После 34 туров ла лиги команда занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 73 очка. «Жирона» (74) располагается на 2-й позиции.

Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. За это время он выиграл с командой две Лиги чемпионов, три чемпионата и три Кубка Испании.