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Боярский — о жеребьевке Лиги наций: «У Карпина есть шанс доказать свою состоятельность!»

13:36
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Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций для сборной России. Подопечные Валерия Карпина сыграют с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

«Замечательно! У Карпина есть шанс доказать свою состоятельность. Тем более, что времени достаточно. Хотя оптимизма мало, болельщики настроены скептически к нашей команде. У Карпина есть возможность доработать до Лиги наций, хотя все будет решать комитет. Посмотрим, это же игра. Все может быть», — сказал Боярский «СЭ».

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига наций УЕФА 2022 / 2023 — жеребьевка, соперники России, корзины и состав групп, все команды лиг A, B, C, D