Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги наций для сборной России. Подопечные Валерия Карпина сыграют с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

«Замечательно! У Карпина есть шанс доказать свою состоятельность. Тем более, что времени достаточно. Хотя оптимизма мало, болельщики настроены скептически к нашей команде. У Карпина есть возможность доработать до Лиги наций, хотя все будет решать комитет. Посмотрим, это же игра. Все может быть», — сказал Боярский «СЭ».

Матчи группового этапа состоятся в июне (четыре тура) и сентябре (два тура) 2022 года.

Победители групп перейдут в дивизион А Лиги наций и встретятся с сильнейшими сборными в розыгрыше-2024/25. Сборные, занявшие последнее место, опустятся в дивизион С.