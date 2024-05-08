Клаудио Браво покинет «Бетис»

Вратарь «Бетиса» Клаудио Браво покинет клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 41-летний чилиец уйдет свободным агентом. При этом голкипер не планирует возвращаться в Чили.

В текущем сезоне Браво провел 9 матчей, дважды сыграв на ноль и пропустив 7 мячей.