Переезд в РПЛ, травмы, путь к Богу. Вторая часть большого интервью Дениса Черышева

Окончание полуторачасового разговора обозревателя «СЭ» с полузащитником «Валенсии» и сборной России.

Первая часть — здесь.

С Вассом в «Валенсии» обсуждали встречу с Данией. Хотелось ему двинуть, но потом посмеялись

— Не обиделись на Черчесова за обратную замену в матче с Бельгией на Евро-2020?

— Нет. Это футбол. Тренер принял такое решение, и игрок должен его уважать. Тем более у нас такое прошлое, мы столького добились. Конечно, когда подобное происходит, тебе неприятно. Но, глядя на ситуацию глобально, очень благодарен Станиславу Саламовичу и могу сказать ему только спасибо за доверие.

— Он объяснял причины того шага?

— Нет.

— Как вам кажется, нужно в таких ситуациях поговорить с футболистом?

— Это решать только тренеру. На тот момент он не посчитал это нужным. Я продолжал работать. Мне кажется, игрок не имеет права обижаться, а просто должен работать и доказывать свое право на место в составе. Дальше все зависит от тренера.

— Самому тоже не понравилось, как тогда сыграли?

— Я вышел на бровке, мы действовали в пять защитников, и мне на той позиции пришлось тяжело. Сначала не мог сориентироваться, поскольку уже давно в этом амплуа при трех центральных защитниках не играл. Во втором тайме перешел на другое место, почувствовал себя комфортно, появились моменты для обострения. Затем тренер решил меня заменить. Ничего страшного. Надо это забыть и идти дальше.

— На Евро у сборной России была совсем другая команда, чем на чемпионате мира. Есть мнение, что роковую роль для команды сыграл перенос чемпионата Европы на год — она немного постарела, исчерпала себя, а построить новую Черчесов не успел. Согласны?

— Можно называть много причин. Одна из них — мы не выполнили требования тренерского штаба. Финляндию победили, но Бельгия и Дания оказались сильнее нас. С датчанами нормально смотрелись до первого гола, затем последовал отрезок, когда уступали 1:2 и могли что-то сделать. Но бросились вперед, нас поймали на контратаке — и при 1:3 все уже было кончено.

— В «Валенсии» с датчанином Вассом обсуждали ту встречу?

— Конечно.

— Подтравливал?

— Было дело. Хотелось ему двинуть. Но ничего, бывает, это футбол. Потом посмеялись. До драки не дошло. У нас с ним очень хорошие отношения. И как не признать, что Дания смотрелась очень хорошо, действовала компактно. Все знали, что нужно делать.

— Когда в последний раз общались с Черчесовым?

— Как раз после Евро. Когда прилетели в Москву и попрощались.

— С тех пор не переписывались?

— Нет.

— Как отнеслись к его замене на Валерия Карпина и на каком языке с новым главным тренером говорите — русском или испанском?

— Я футболист и должен принимать то, что есть. Сейчас наш тренер — Валерий Георгиевич, будем работать с ним. Общаемся с Карпиным по-русски.

— Насколько быстро нашли с ним контакт и в чем самые большие различия Карпина и Черчесова как тренеров и как людей?

— Не сказал бы, что их много. Оба требовательные и четко знают, чего хотят. Общий язык с Карпиным мы нашли довольно легко. Посмотрим, как все сложится дальше. Наша сборная по составу за этот год изменилась довольно сильно, и я приложу максимум усилий, чтобы Валерий Георгиевич оставался доволен моей игрой и чтобы у меня был шанс поехать на стыковые матчи, а потом и на сам чемпионат мира.

Денис Черышев. Фото Global Look Press

— Смотрели матч с хорватами в Сплите, когда сами находились на больничном?

— Да, дома. Расстроился. Катар был так близко! А сейчас придется поработать, чтобы туда попасть.

— Как вам та злость, с которой люди набросились на Федора Кудряшова за автогол?

— Писал ему, хотел поддержать. Такое может случиться с каждым. Не вижу ни капли его вины в том моменте. Если бы Федор упал, схватился за ногу и нам все равно забили бы — соперник-то набегал! — критики оказалось бы еще больше. Считаю, что никаких претензий к Кудряшову не может быть. Мы все единое целое. Команда побеждает и терпит поражения вместе.

— Считаете ли удачной жеребьевку стыковых матчей?

— Мне кажется, хороши все команды, которые туда попали. Тяжело придется с любой сборной.

— Но все равно же лучше, чем Италия или Португалия?

— Хорошо, что не они, но все равно будет нелегко.

— В интервью «Коммент.Шоу» Карпин сомневался, что станет готовить сборную к стыкам — настолько она играла с Хорватией не в то, о чем договаривались. Когда тренер говорит подобное, его авторитет в коллективе не падает?

— За всех говорить не буду, но в моих глазах — нет. Тренер имеет право сказать так, как думает. Я два последних сбора пропустил, побывал только на сентябрьском. И скажу одно: Валерий Георгиевич — наш тренер, и мы должны идти с ним до конца.

— В декабре он устроил встречу с футболистами посреди недели, и люди прилетали на нее даже из других российских городов. Вас звали?

— Нет.

— А звонил ли кто-то, рассказывал ли, что там было?

— Нет.

— Что думаете о конфликте Карпина с Дзюбой? Надеетесь ли увидеть Артема в составе в стыковых матчах?

— Если у них есть недопонимание, они должны решить это между собой. Думаю, что Дзюба — очень хороший футболист, который способен приносить пользу любой команде. Но решать тренеру, и мы должны его мнение уважать.

— Дзюба — известный юморист. Как вы, человек с несколько другим менталитетом, его шутки воспринимали?

— Мне нравилось, очень смешно.

— Можете вспомнить самую смешную проделку Дзюбы?

— Ой, наверное, лучше не надо!

— А с кем из российских игроков сборной сошлись ближе всех?

— Наверное, с Романом Зобниным. В сборной близко общаемся, обмениваемся впечатлениями обо всем. Рад, что он восстановился после травмы и стал приносить пользу «Спартаку».

— Успокаивали Зобнина, когда он отдал роковой пас назад на Евро в матче с датчанами?

— Конечно. Это неприятный момент, но, думаю, у всех футболистов такие в карьере случались. Ни у одного не было только одних побед и радостных эпизодов. Это надо пережить и идти дальше, не обращая внимания на злую критику. Нужно слушать людей, которые тебя любят и желают лучшего.

В начале карьеры травм было намного больше, чем сейчас

— Тема, которая вам наверняка неприятна, но от нее никуда не уйти, — травматизм. Во-первых, как чувствуете себя сейчас, полностью ли восстановились после сентябрьского повреждения?

— Да, полностью. Вернулся было в матче с «Барселоной», но у меня снова разболелось колено, и решил, что не начну тренироваться и играть, пока не восстановлюсь полностью. В итоге пропустил около двух месяцев. Но сейчас чувствую себя очень хорошо и работаю, чтобы заслужить шансы. Все в моих руках.

— Отец говорил, что вы немножко поторопились с возвращением во встрече с «Барсой», из-за чего и случился рецидив. Почему это не отследили врачи команды?

— Может быть, мое рвение сыграло злую шутку. Полагал, что готов, а оказалось — нет.

— Во второй половине прошлого сезона вы тоже пропустили довольно много времени из-за травмы задней поверхности бедра.

— Тогда получил ее против «Атлетико» и долго восстанавливался. Это футбол, мужской, тяжелый вид спорта. Травмы — его часть, это нормально. Нужно с этим смириться. Как говорится, упал, отжался, вскочил и побежал дальше.

— В одном из интервью вы объяснили свой травматизм тем, что ваша позиция подразумевает много спринтов и мышцы не выдерживают. Я поинтересовался мнением экс-врача сборной России Эдуарда Безуглова, он согласился, но отметил: «Проблема в том, что переносимость нагрузок часто не контролируется ни анализами крови, ни анализом слюны. Когда такой контроль происходит, травм бывает гораздо меньше».

— Нас стараются контролировать.

— Анализ слюны тоже берут?

— Такого не видел.

— Никогда не думали с возрастом сменить позицию на менее рывковую? Или не считаете себя универсалом, который на это способен?

— Тренерам виднее, куда меня ставить. Но я открыт для новых предложений!

— От всех слышал, что вы — «режимщик», с алкоголем не дружите, к футболу подходите профессионально. Тем удивительнее, сколько у вас травм.

— Кажется, у любого их хватает. В начале карьеры было намного больше, чем сейчас. Стараюсь отдаваться игре полностью, а остальное зависит не только от меня. Лучше добегу лишний спринт с пользой для команды. Главное — ее результат.

— Этот сезон начался для вас хорошо. В 1-м туре заработали пенальти в матче с «Хетафе», с которого «Валенсия» забила победный мяч. Несколько встреч подряд выходили в основе. И тут после сентябрьского цикла сборной в первой же игре ла лиги — снова травма. Как думаете, не сказалась ли специфика нагрузок в национальной команде?

— Думаю, что должно было произойти, то и случилось. Ничего страшного. Главное, что сейчас чувствую себя хорошо.

— Отец говорил, что на ранних этапах карьеры из-за травм вы закрывались, начинали копаться в себе. Это осталось или с опытом стали спокойнее ко всему относиться?

— Спокойнее. Надо контролировать то, что в твоих руках. Лишние мысли мешают развиваться.

— В некоторых клубах к футболисту, который получает повреждения, начинают относиться холоднее. После двух последних, весной и осенью 2021-го, поняли, как с этим в «Валенсии»?

— Просто не должен думать об этом. Моя задача — честно делать свое дело и стараться приносить максимум пользы. Если начну зацикливаться на мыслях обо всем том, что не зависит от меня, — потеряю энергию. Завтра выйдешь, два гола забьешь — и все снова тебя полюбят. Надо делать свою работу, прислушиваться к тренеру — и все сложится хорошо.

— Вы сами сказали о голах, а их нет. Нервирует то, что начиная со старта прошлого сезона не забивали?

— Да. Это неприятная ситуация, но необходимо трудиться.

— В конце сезона у вас заканчивается контракт. Предлагает ли «Валенсия» заключить новый?

— Пока предложений от клуба нет. Посмотрим, как пойдет дальше. В футболе в любой момент все может поменяться.

— Если у вас будет выбор — оставаться или уходить, что предпочтете?

— Конечно, мне в «Валенсии» хорошо и комфортно, здесь уже четвертый год. Но, повторю, предложения пока нет. Стану работать, а там как бог даст.

— Как отношения с новым главным тренером «Валенсии» Хосе Бордаласом, чей «Хетафе» называли самой неиспанской командой примеры? Похожа ли сейчас команда на предыдущий коллектив Бордаласа?

— У нас другие футболисты, и мы должны быть похожи на «Валенсию». Нам с тренером комфортно. На тренировках очень много работаем физически, это отражается на поле. Хорошо начали сезон, шли на первом-втором месте. Потом последовал не лучший период, но в последнее время ситуацию удалось более или менее выправить (в семи турах «Валенсия» одержала четыре победы при трех ничьих и сейчас занимает седьмое место. — Прим. И.Р.).

— С кем из тренеров за всю вашу испанскую карьеру вам работалось лучше всего?

— Наверное, с Марселино. С ним и в «Вильярреале», и в «Валенсии» добились больше всего. Не говорю, что с другими было плохо, но у него научился очень многому. И сейчас учусь у Бордаласа.

Если стану свободным агентом, рассмотрю все варианты. Я уже не мальчик

— Если к лету окажетесь без клуба, то изучите варианты из РПЛ или, как и раньше, точно останетесь в Испании?

— Рассмотрю все. Все-таки я уже не мальчик, и надо все хорошо взвешивать. Но мое стремление прогрессировать остается неприкосновенным. У меня есть внутренняя сила, которая двигает вперед и не позволяет зациклиться на экономических моментах. Важно, чтобы не только я, но и моя команда стремилась чего-то достичь. Не хочу поехать в условный Китай и просто курить бамбук, лежать в гамаке и получать деньги. Намерен совершенствоваться как личность и футболист.

— Но при прочих равных по-прежнему можно говорить, что предпочтете ла лигу?

— Смотря какое предложение придет из Испании. Пока все это — пустые слова. Сейчас я в «Валенсии», и мне надо хорошо доиграть этот сезон. А там — посмотрим.

— Если будет выбор, допустим, между «Спартаком» и «Зенитом» — кого предпочтете?

— Пока я игрок «Валенсии» и рассуждать на такие темы не имею права.

— Правда ли, что по действующему контракту у вас прописаны отступные 80 миллионов евро?

— По-моему, правда.

— Вам много раз предлагали перебраться в РПЛ, но вы всегда оставались в Испании. Какой вариант за все время был самым заманчивым?

— Думаю, неправильно об этом говорить. Надо уважать клубы, которые обращались ко мне. Оставлю это при себе.

— Посоветуете ли Арсену Захаряну как можно быстрее отправляться в Европу?

— Он показывает очень хороший уровень. Я не советчик, но мне кажется, что ему самому захочется попробовать, если поступит хорошее предложение. С другой стороны, решение принимать только ему. Мне легко говорить — всю карьеру провел в Европе. А ему, может, в «Динамо» комфортно, и Арсен не захочет оттуда уходить. Буду уважать любое его решение. Могу сказать, что ребятам из России тяжело с адаптацией на Западе и требуется терпение, чтобы доказать свою состоятельность как футболиста.

Хорошо поговорили с Иосифовым после его приезда. Рассказал ему про Эмери

— Почему пока не получается в Италии у Алексея Миранчука?

— Мне кажется, у Леши все впереди. У него бешеная техника, это классный футболист. Не сказал бы, что у него не получается. Да, играет меньше, чем хотелось бы, но если выходит, то или забивает, или пас голевой отдает.

— Терпеть ему надо? Вы в свое время, как сами сказали, недотерпели.

— Обязательно! И за терпение последует вознаграждение — на сто процентов уверен.

— Сейчас все на грани — уходить в аренду или до последнего оставаться в «Аталанте».

— Это уже его решение — я же не знаю его взаимоотношений с тренером. Леша должен сам все взвесить и обдумать. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут.

— Общаетесь ли с нашими молодыми ребятами, которые приехали в Испанию, — Иосифовым, Севикяном? Следите за ними?

— С Иосифовым говорил, когда он только прилетел. Никита спрашивал некоторые вещи, в частности по работе с Унаи Эмери, у которого играл в «Севилье». Я всегда открыт для общения и рассказал, что этому тренеру нравится, что нет. Очень хороший парень, прислушивается к советам, вежливо разговаривает. Все это мне понравилось. Дай бог, чтобы у него здесь получилось. Недавно Иосифов забил на Кубок короля за первую команду «Вильярреала». Поздравляю, это уже здорово! Удачи желаю и мальчику из «Леванте», но с ним пока не общался.

— Как относитесь к отъездам таких молодых ребят из России?

— Тот же Иосифов — молодец. Никита к этому стремился, поставил себе цель оказаться в Европе — и достиг ее. Все у него будет хорошо!

— Что вам как игроку в первую очередь бросается в глаза в разнице подготовки и менталитета наших и испанских футболистов?

— Не сказал бы, что есть какие-то большие отличия. На мой взгляд, подготовка и игроков, и тренеров очень схожа. Недавно вот российская молодежка испанскую победила. В том матче выходил парень из «Валенсии» Уго Гильямон. Сказал, что замерз сильно...

— В городе, где вы сейчас выступаете, не замерзнешь. Что кроме футбола привлекает вас в валенсийском регионе?

— Погода, еда. Морепродукты здесь очень вкусные. Но главное — здесь моя команда. Если «Валенсия» базировалась бы на Луне, играл бы и на Луне.

— Завтракаете, как валенсиец, — с тостом из хлеба, намазанным тертым помидором и оливковым маслом?

— И с хамоном еще! И яичко могу себе позволить.

— У вас есть какие-то ограничения по питанию? Как, например, восприняли то, что Карпин запретил в сборной сахар и вообще сладкое?

— Я и так стараюсь не есть такое. Очень люблю, но не употребляю. Иногда бывает тяжеловато. Слава богу, с весом у меня проблем нет. Слежу за собой очень тщательно. И чувствую разницу в своем состоянии, когда ем или не ем сладкое и мучное — то, что тяжело переваривается.

— Какой у вас, допустим, рацион в день матча?

— Стараюсь употреблять в пищу гречку, курицу, рыбу, рис. Все питание — спортивное, можно так сказать. Чуть-чуть овощей и фруктов. Пью много жидкости. Очень люблю заваривать себе большой травяной чай. Например, алтайский, который мне привозят из России. Каждый день пью его много, покупаю такой еще и здесь — в русском магазине.

— Наша кухня для вас уже не вполне своя?

— Обожаю ее! Мама иногда делает оливье, блины со сгущенкой. Конечно, спортивным питанием это назвать нельзя, но периодически можно себе позволить. Очень люблю пельмени, манты, шашлык, плов. Но все это, конечно, не в разгар сезона.

— На стадион в дни домашних матчей едете прямо из дома?

— Собираемся в гостинице. Бывает, в день игры, но случается, что и сутками раньше.

Вера в Бога для меня стала смыслом жизни

— Неоднократно читал, что вы человек глубоко верующий, православный.

— Очень.

— Учитывая, что вы всю жизнь провели в католической стране и большая часть вашего круга общения — испанцы, как вы к этому пришли?

— Господь коснулся моего сердца со временем. У каждого есть свой момент уверовать. Я пришел к этому не сразу, раньше жил по мирским принципам. Но стал задавать себе вопросы, на которые сначала не находил ответа — что и почему со мной происходит. Не ощущалось спокойствия внутри, что-то было не так.

Но потихонечку стал находить ответы. И они пришли ко мне через православие. Конечно, некоторые детали должны оставаться при мне, это личное. Но для меня вера сейчас стала смыслом жизни, она очень помогает двигаться вперед. Стараюсь как можно чаще исповедоваться, причащаться.

— Кто-то вас к вере привел или пришли к ней абсолютно самостоятельно?

— Мне кажется, меня к ней привели обстоятельства.

— Какие именно?

— Внутренняя тревога и постоянные неудачи. Травмы тоже сыграли свою роль. Стал спрашивать сам себя: почему у меня есть вроде бы все — слава, деньги, а мира душевного нет? что и почему делаю неправильно? И когда появились такие вопросы, возникли и ответы, и люди, которые мне в этом помогают. Самое интересное, что Господь стал посылать мне тех, благодаря кому я совершенствуюсь не только внешне, но и внутренне. Считаю, что это главное для человека.

— Есть ли православная церковь, которую регулярно посещаете?

— Есть храм в Алтее (храм Архангела Михаила. — Прим. И.Р.), есть приход в Валенсии. Стараюсь бывать там как можно чаще, но не всегда получается, когда хочется. Тренировки, матчи... Но хотя бы раз в неделю стараюсь посетить обязательно.

— Это одна из причин, почему вы задумались о том, чтобы пожить в России?

— Нет. Просто эта мысль сейчас мне по душе.

— Если готовы говорить на эту тему — что происходит сейчас у вас в личной жизни? Несколько лет назад вы говорили о скорой свадьбе, но потом удалили из соцсетей все фотографии с бывшей девушкой.

— Тишина. Пока не встретил своего человека и оставляю это в руках Господа. Пока не найду свое, не буду с кем-то связываться. Сейчас я спокоен, занимаюсь своим делом — а там как Бог даст. Это зависит не только от меня. Я открыт для нового общения, отношений, но внутри пока чувств не возникает.

— Часто удается видеться с родителями?

— Они часто приезжают, от Мадрида до Валенсии три часа на машине, а на скоростном поезде — вообще полтора. Созваниваемся же вообще каждый день.

Как потряс Афон — словами не описать

— 26 декабря вам исполнится 31 год. Не вызывает это грустных мыслей, что лучшее в карьере, возможно, уже позади?

— Верю, что лучшее всегда впереди. Главное — есть стремление совершенствоваться и достигать новых целей. Конечно, возникают трудности, травмы, тренерское недоверие. Но у меня есть внутренняя сила, хочу идти дальше. Прошлое должно оставаться в прошлом. Надо помнить и о том, что рано или поздно игровая карьера закончится и придется думать о каких-то других вещах. Поэтому надо использовать каждый момент любой тренировки и матча как последний.

— Если все же решите после завершения карьеры остаться в Испании, то в каком регионе? Предпочтете тепло Валенсии или более родной для вас Мадрид?

— Наверное, Мадрид.

— Есть мысли, чем хотите заниматься, когда закончите?

— Тоже футболом. Тренером или нет, но хочу всегда быть рядом с футболистами. Для меня это самое важное. Но сейчас думаю только о том, чтобы приносить максимальную пользу клубу и сборной, когда меня туда вызывают.

— В Валенсии, как и во всей Испании, в последние недели немного ужесточили антиковидные меры. Вы болели?

— Болел, но перенес достаточно легко. Для людей вся эта ситуация, конечно, тяжелая. Надо быть осторожными и чуть-чуть потерпеть. Надеюсь, через какое-то время все пройдет и будет нормально. Ограничения меня сильно не задевают. Мне нравится находиться дома, я много читаю. Могу, может, выйти куда-то попить кофе, но нечасто. Мой дом — моя крепость. Духовно чувствую себя в нем очень хорошо.

— Что из прочитанного за последнее время произвело самое большое впечатление?

— Сейчас читаю духовную литературу. Есть такой святой — Паисий Святогорец, увлекся его книгами, учением, заключенным в шесть томов. Он очень легким языком объясняет, что такое вера, как к ней прийти, какая в нас идет внутренняя борьба. Если кому-то интересно — рекомендую. Книги Святогорца произвели на меня сильное впечатление, тем более летом побывал на Афоне, в местах, где он долго жил. Как потряс Афон, словами не описать. Туда надо поехать, только тогда будет понятно...