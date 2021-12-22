Дзюба готов вернуться в сборную. Карпину предстоит сложнейшее решение

На кону путевка в Катар.

Артем Дзюба произнес важные слова — он не против вернуться в сборную Валерия Карпина.

Мне вся эта история напоминает шахматное противостояние нападающего и главного тренера. Они словно поочередно загоняют друг друга в цугванг, вынуждая делать ходы, ослабляющие позицию оппонента.

Сначала Карпин высказываниями о клоуне и сомнениями сыграл на честолюбии Дзюбы, что привело к отказу от поездки в сборную. Потом форвард оставил приоткрытой дверь, но тренер ее захлопнул. Чтобы снова передать ход после матча с Хорватией: «Вопрос не закрыт». Теперь вновь нападающий переложил всю ответственность на Карпина.

Вот он я, я готов, я хочу играть — принимайте решение. При этом явно обиды не забыты.

«Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас. Как он сказал, что его [Дзюбы] голы, когда команда проигрывает, не считаются. Как это? Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые», — сказал Дзюба на Youtube-канале «Больше спорта».

Это хороший такой булыжник в огород тренера. Мол, Карпин должен поменяться, чтобы Дзюба был в сборной.

Примет ли Валерий Георгиевич эти правила игры? Ему предстоит непростое решение. С одной стороны, выбор в нападении ограничен, Артем явно нужен, иначе бы тренер после поездки в Сплит не открывал закрытую, уже казалось, тему. С другой — надо будет, во-первых, переступить через себя, приняв очередную порцию шпилек от Дзюбы. А, во-вторых, учесть реакцию в команде. Далеко не для всех футболистов он друг и брат, а отказом от поездки в команду дополнительно отделил себя от коллектива. В то время как остальные пластались против Словакии и Словении, форвард «Зенита» «набирал форму» у экрана телевизора.

Карпину надо будет сделать выбор. Хотелось бы, чтобы он в ту или другую сторону оказался исключительно в интересах команды, а не частью шахматного противостояния с токсичным форвардом.