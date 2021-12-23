Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

На счету российской команды 1493,42 очка. Лидером рейтинга является сборная Бельгии, у которой 1828,45 очка, на второй строчке — Бразилия (1826,35), на третьей — Франция (1786,15). Единственное изменение в топ-20 — сборная США (1648,51) вышла на 11-е место, на 12-ю строчку опустилась Германия (1648,33).

Как сообщает официальный сайт ФИФА, сборная Бельгии заканчивает год на первом месте в рейтинге в четвертый раз подряд.

Рейтинг сборных ФИФА от 23 декабря 2021 года:

1 (1*). Бельгия — 1828,45 очка

2 (2*). Бразилия — 1826,35

3 (3*). Франция — 1786,15

4 (4*). Англия — 1755,52

5 (5*). Аргентина — 1750,51

6 (6*). Италия — 1740,77

7 (7*). Испания — 1704,75

8 (8*). Португалия — 1660,25

9 (9*). Дания — 1666,19

10 (10*). Нидерланды — 1658,49

...

25 (25*). Украина — 1535,08

...

34 (34*). Россия — 1493,42

* - место в предыдущем рейтинге.