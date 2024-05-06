Беллингем назвал лучших футболистов, с которыми он играл
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, кого может выделить из своих партнеров по командам за всю карьеру.
«Лучшие игроки, с которыми я играл? Тони Кроос и Лука Модрич», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra.
20-летний англичанин перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 38 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|27
|6
|1
|74-22
|87
|
2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73-42
|74
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
|9
|63-39
|67
|
5
|Атлетик
|34
|17
|10
|7
|55-33
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43-39
|52
|
8
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37-39
|47
|
9
|Вильярреал
|34
|12
|9
|13
|56-58
|45
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Алавес
|34
|11
|8
|15
|32-38
|41
|
12
|Севилья
|34
|10
|11
|13
|45-46
|41
|
13
|Осасуна
|34
|11
|6
|17
|37-51
|39
|
14
|Лас-Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30-43
|37
|
15
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40-52
|34
|
16
|Р. Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27-43
|34
|
17
|Мальорка
|34
|6
|14
|14
|27-40
|32
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|34
|4
|9
|21
|36-64
|21
|
20
|Альмерия
|34
|2
|11
|21
|33-67
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|22:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|11.05
|15:00
|
Мальорка – Лас-Пальмас
|- : -
|11.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|11.05
|19:30
|
Гранада – Реал
|- : -
|11.05
|22:00
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|12.05
|15:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|12.05
|17:15
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|12.05
|19:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|12.05
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|13.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|25
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
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