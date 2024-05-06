Беллингем назвал лучших футболистов, с которыми он играл

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, кого может выделить из своих партнеров по командам за всю карьеру.

«Лучшие игроки, с которыми я играл? Тони Кроос и Лука Модрич», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra.

20-летний англичанин перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. В текущем сезоне он провел за мадридцев 38 матчей во всех турнирах, забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач.