Лапорта интересуется форвардом «МЮ» Гринвудом
Президент «Хетафе» Анхель Торрес рассказал, что Жоан Лапорта из «Барселоны» интересовался нападающим Мэйсоном Гринвудом.
Форвард «Манчестер Юнайтед» проводит нынешний сезон на правах аренды за испанский клуб.
«Лапорта спрашивал у меня о Гринвуде. Он разузнал некоторую информацию», — цитирует президента «Хетафе» Managing Barca.
Ранее в СМИ писали, что «МЮ» летом намерен расстаться с игроком. Сообщалось, что им интересовались «Атлетико» и «Ювентус».
В этом сезоне 22-летний Мэйсон забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.
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|74
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
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|67
|
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|
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|
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|45
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|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Алавес
|34
|11
|8
|15
|32-38
|41
|
12
|Севилья
|34
|10
|11
|13
|45-46
|41
|
13
|Осасуна
|34
|11
|6
|17
|37-51
|39
|
14
|Лас-Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30-43
|37
|
15
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40-52
|34
|
16
|Р. Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27-43
|34
|
17
|Мальорка
|34
|6
|14
|14
|27-40
|32
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|34
|4
|9
|21
|36-64
|21
|
20
|Альмерия
|34
|2
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|21
|33-67
|17
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|10.05
|22:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|11.05
|15:00
|
Мальорка – Лас-Пальмас
|- : -
|11.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|11.05
|19:30
|
Гранада – Реал
|- : -
|11.05
|22:00
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|12.05
|15:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|12.05
|17:15
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|12.05
|19:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|12.05
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|13.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|25
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
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