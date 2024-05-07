Лапорта интересуется форвардом «МЮ» Гринвудом

Президент «Хетафе» Анхель Торрес рассказал, что Жоан Лапорта из «Барселоны» интересовался нападающим Мэйсоном Гринвудом.

Форвард «Манчестер Юнайтед» проводит нынешний сезон на правах аренды за испанский клуб.

«Лапорта спрашивал у меня о Гринвуде. Он разузнал некоторую информацию», — цитирует президента «Хетафе» Managing Barca.

Ранее в СМИ писали, что «МЮ» летом намерен расстаться с игроком. Сообщалось, что им интересовались «Атлетико» и «Ювентус».

В этом сезоне 22-летний Мэйсон забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.