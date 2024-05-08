Анчелотти сравнил «Реал» и «Баварию» перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о том, можно ли считать матчи его команды с «Баварией» в Лиге чемпионов европейским дерби.

«Как клубы мы похожи, мы говорили об этом в Мюнхене. У них отличные традиции, история и большие успехи в Лиге чемпионов. Мы уважаем друг друга, и это справедливо, что так оно и есть. В полуфинале мы должны уважать соперника, в том числе потому, что он играл лучше нас в первом матче», — цитирует Анчелотти AS.

Сегодня, 8 мая, «Бавария» в гостях в Мадриде сыграет с «Реалом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени.