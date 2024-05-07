Тони Кроос думает над завершением карьеры

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру по окончании сезона, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, футболист все еще не ответил на предложение клуба о продлении контракта. Хавбек думает над тем, чтобы завершить карьеру после чемпионата Европы. Футболист уже обсудил этот вариант с близкими.

Кроос не хочет мешать спортивному развитию «Реала», поэтому сомневается в продлении контракта. А в других клубах он не хочет выступать.

В этом сезоне футболист провел 30 матчей, забив 1 гол и сделав 7 результативных передач.