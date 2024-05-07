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Сегодня, 15:40

Тони Кроос думает над завершением карьеры

Виктория Кравченко
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Тони Кроос.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может завершить карьеру по окончании сезона, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, футболист все еще не ответил на предложение клуба о продлении контракта. Хавбек думает над тем, чтобы завершить карьеру после чемпионата Европы. Футболист уже обсудил этот вариант с близкими.

Кроос не хочет мешать спортивному развитию «Реала», поэтому сомневается в продлении контракта. А в других клубах он не хочет выступать.

В этом сезоне футболист провел 30 матчей, забив 1 гол и сделав 7 результативных передач.

Тони Кроос
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 34 11 8 15 32-38 41
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
16
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
17
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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Мальорка – Лас-Пальмас
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Вильярреал – Севилья
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 - : -
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Кадис – Хетафе
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