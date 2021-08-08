«Реал» надеется, что «ПСЖ» сам предложит купить Мбаппе после трансфера Месси

«Реал» ждет, что «ПСЖ» сам предложит клубу купить форварда Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По данным источника, представитель мадридцев считают, что, если парижане купят нападающего Лионеля Месси, им придется расстаться с молодым французом. Кроме того, Мбаппе сам хочет сменить клуб.

Если «ПСЖ» все-таки решит оставить игрока, «Реал» попытается купить его следующим летом.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси в ближайшие дни станет игроком парижан. Клуб будет платить аргентинцу 50 миллионов евро в год.