«Реал» надеется, что «ПСЖ» сам предложит купить Мбаппе после трансфера Месси
11:38
«Реал» ждет, что «ПСЖ» сам предложит клубу купить форварда Килиана Мбаппе, сообщает Marca.
По данным источника, представитель мадридцев считают, что, если парижане купят нападающего Лионеля Месси, им придется расстаться с молодым французом. Кроме того, Мбаппе сам хочет сменить клуб.
Если «ПСЖ» все-таки решит оставить игрока, «Реал» попытается купить его следующим летом.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси в ближайшие дни станет игроком парижан. Клуб будет платить аргентинцу 50 миллионов евро в год.
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