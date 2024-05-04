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Сегодня, 19:11

«Реал» одержал разгромную победу над «Кадисом»

Алина Савинова
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Игроки «Реала».
Фото Reuters

«Реал» дома одержал победу над «Кадисом» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 3:0.

У мадридской команды в основное время голами отметились Брахим Диас (51-й минута) и Джуд Беллингем (68-я минута). В добавленное время отличился Хоселу, который сделал счет разгромным.

«Реал» с 87 очками лидирует в ла лиге. Если «Барселона», которая на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, потеряет очки в матче с «Жироной», то команда Карло Анчелотти станет чемпионом.

«Кадис» набрал 26 баллов в 34 играх и располагается на 18-й позиции в чемпионате Испании.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:0
Кадис

Футбол
ФК Кадис
ФК Реал
5
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
Результаты / календарь
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38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 2 : 0
4.05 17:15
Реал – Кадис
 3 : 0
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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