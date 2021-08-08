Месси расплакался на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны»
13:06
Нападающий Лионель Месси расплакался в начале пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны».
34-летний аргентинец хотел сказать вступительные слова, однако не смог сдержать слез. Ему потребовалось пару минут, чтобы прийти в себя и начать свой монолог.
Напомним, сегодня, 8 августа, Месси проведет пресс-конференцию на «Камп Ноу».
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». Месси подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.
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