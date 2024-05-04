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Гюлер: «Не называю Модрича и Крооса по именам из уважения к старшим»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Арда Гюлер рассказал об отношении с партнерами по команде Лукой Модричем и Тони Кроосом.

«Я не могу их называть по именам, потому что они старше меня. Меня так воспитали в моей семье, мне кажется, что, называя их по именам, я не уважаю их. Поэтому я называю Луку и Тони своими братьями. Они меня тоже зовут своим братом», — цитирует Гюлера Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

19-летний хавбек перешел в команду прошлым летом из «Фенербахче». В этом сезоне он провел восемь матчей чемпионата Испании, забив два гола.

Лука Модрич
ФК Реал
Арда Гюлер
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Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 34-го тура ла лиги 3-5 мая
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
4.05 17:15
Реал – Кадис
 - : -
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

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Александр Серлот

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Вильярреал

 17
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Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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