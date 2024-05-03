Анчелотти: «Со мной никогда не случалось, чтобы сезон был только с двумя поражениями»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал успешное выступление команды в текущем сезоне.

Клуб из Мадрида проиграл только два матча во всех турнирах. При этом обе встречи «Реал» уступил «Атлетико» — в ла лиге и Кубке Испании.

«Со мной никогда не случалось, чтобы сезон был только с двумя поражениями. Надеюсь, мы продлим эту серию до конца сезона. Команда выступила очень хорошо, и каждый игрок ежедневно вносил большой вклад. Мы дошли до финального отрезка, и я очень хочу завоевать эти титулы [чемпионат Испании и Лигу чемпионов]», — приводит Marca слова Анчелотти.

«Реал» с 84 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В следующем туре команда Анчелотти встретится с «Кадисом».

Также «Реал» продолжает выступлении в Лиге чемпионов. Соперником мадридцев в полуфинале турнира является «Бавария» (счет после первого матча — 2:2).