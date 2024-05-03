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Сегодня, 18:30

Анчелотти: «Со мной никогда не случалось, чтобы сезон был только с двумя поражениями»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал успешное выступление команды в текущем сезоне.

Клуб из Мадрида проиграл только два матча во всех турнирах. При этом обе встречи «Реал» уступил «Атлетико» — в ла лиге и Кубке Испании.

«Со мной никогда не случалось, чтобы сезон был только с двумя поражениями. Надеюсь, мы продлим эту серию до конца сезона. Команда выступила очень хорошо, и каждый игрок ежедневно вносил большой вклад. Мы дошли до финального отрезка, и я очень хочу завоевать эти титулы [чемпионат Испании и Лигу чемпионов]», — приводит Marca слова Анчелотти.

«Реал» с 84 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В следующем туре команда Анчелотти встретится с «Кадисом».

Также «Реал» продолжает выступлении в Лиге чемпионов. Соперником мадридцев в полуфинале турнира является «Бавария» (счет после первого матча — 2:2).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 33 16 10 7 53-33 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 - : -
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
4.05 17:15
Реал – Кадис
 - : -
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
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5.05 22:00
Севилья – Гранада
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
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Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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