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3 мая, 23:57

«Атлетик» вдевятером победил «Хетафе» на выезде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Атлетик» на выезде обыграл «Хетафе» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 2:0.

У гостей сделал дубль Иньяки Уильямс, которому дважды ассистировал его младший брат Нико Уильямс.

На 58-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве: красную карточку получил защитник Йерай Альварес. На 79-й минуте удалился еще один защитник команды из Бильбао Айтор Паредес.

На 88-й минуте нападающий хозяев Мэйсон Гринвуд не реализовал пенальти.

«Атлетик» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании-2023/24 с 61 очком. «Хетафе» идет на десятой строчке с 43 очками.

Испания. Ла Лига. 34-й тур
03 мая, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:2
Атлетик

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Хетафе
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Хави: «Барселона» прибавила во многих аспектах и может бороться с любой командой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
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Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
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4.05 17:15
Реал – Кадис
 - : -
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Жирона – Барселона
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
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Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

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 23 2 5
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Реал

 24 2 3
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