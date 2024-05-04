Брат Захаряна: «Первые два месяца в «Реал Сосьедад» Арсену было очень тяжело»

11-летний Артур Захарян, брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал об адаптации игрока сборной России в испанском клубе.

«Сначала было очень тяжело, первые два месяца. Он сначала заболел, — приводит «РБ Спорт» слова Артура Захаряна. — Но потом адаптировался, забил свой первый мяч. Сейчас все хорошо. Мы с ним в первые два дня не списывались, я был на сборах в Минске. Мне мама написала, что он переходит в «Реал Сосьедад». Мы сидели с другом в комнате, просто офигели! Потом мы списались, Арсен был очень рад. Я ему пожелал удачи и голов побольше».

20-летний Арсен Захарян провел в этом сезоне 30 матчей за «Реал Сосьедад».