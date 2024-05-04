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Сегодня, 13:30

«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» сыграют в матче ла лиги 4 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Реал Сосьедада» Робен Ле Норман.
Робен Ле Норман.
Фото AFP

«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» встретятся в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу 4 мая, в субботу. Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас» пройдет по подписке в стриминговом сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 13.55 мск. Ключевые события противостояния 34-го тура ла лиги будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» во главе с Иманолем Альгуасилем находится на шестом месте с 51 баллом в турнирной таблице чемпионата Испании после 33 туров. «Лас-Пальмас» идет на 14-й строчке с 37 очками.

В составе «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл 35 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
4.05 17:15
Реал – Кадис
 - : -
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
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Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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