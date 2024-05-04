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Сегодня, 06:30

Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 34-го тура ла лиги 3-5 мая

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Реала&amp;quot;.
Фото Global Look Press

Матчи 34-го тура ла лиги сезона-2023/24 состоятся с 3 по 5 мая. Стартует тур с противостояния «Хетафе» — «Атлетик» в пятницу, 3 мая. За четыре игровых дня будет проведено 10 встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Испании можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 34-го тура

3 мая, пятница

3 мая. 22:00. «Хетафе» — «Атлетик»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
03 мая, 22:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:2
Атлетик

4 мая, суббота

4 мая. 15:00. «Р. Сосьедад» — «Лас-Пальмас»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Лас-Пальмас

4 мая. 17:15. «Реал» — «Кадис»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Кадис

4 мая. 19:30. «Жирона» — «Барселона»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 19:30. Montilivi (Жирона)
Жирона
Барселона

4 мая. 22:00. «Мальорка» — «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
04 мая, 22:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Атлетико

5 мая, воскресенье

5 мая. 15:00. «Осасуна» — «Бетис»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Бетис

5 мая. 17:15. «Сельта» — «Вильярреал»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 17:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Вильярреал

5 мая. 19:30. «Валенсия» — «Алавес»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Алавес

5 мая. 22:00. «Р. Вальекано» — Альмерия"

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Альмерия

5 мая. 22:00. «Севилья» — «Гранада»

Испания. Ла Лига. 34-й тур
05 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Гранада

*Время начала матчей— московское.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
0
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Ривалдо считает, что «Барселона» провела плохой сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
4.05 17:15
Реал – Кадис
 - : -
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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