Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 06:22

Ривалдо считает, что «Барселона» провела плохой сезон

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо отреагировал на решение Хави остаться на посту главного тренера каталонцев

«Чтобы успокоить ситуацию в «Барселоне», Хави решил остаться. Это было правильное решение. Я считаю, что он и команда не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, имея контракт до 2025 года», — цитирует Ривалдо Betfair.

Он считает, что «Барса» должна усилиться к следующему сезону, так как этот провела плохо, по сравнению с мадридским «Реалом».

Ривалдо Феррейра
ФК Барселона
0
Читайте также
«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона
В ночь на 5 мая пройдет турнир UFC 301 в Рио-де-Жанейро
Тушение завода Diehl в Германии остановили из-за угрозы загрязнения
Репрессии против легенды «Спартака». Андрея Тихонова отстранили до конца сезона за оскорбление женщины-судьи, он не признал вину
Bloomberg узнало о рассмотрении G7 предоставления Украине $50 млрд за счет активов РФ
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетик» вдевятером победил «Хетафе» на выезде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 0 : 2
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
4.05 17:15
Реал – Кадис
 - : -
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
5.05 22:00
Р. Вальекано – Альмерия
 - : -
5.05 22:00
Севилья – Гранада
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 19
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 17
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости