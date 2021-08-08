Президент «Барселоны» подтвердил переход Месси в «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что нападающий Лионель Месси будет играть за «ПСЖ».

«Месси перейдет в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне», но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался», — приводит слова Лапорты Tuttomercatoweb.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля. Клуб объявил 5 августа, что он не будет продлен.

Ранее появилась информация, что 34-летнему игроку будет предложен двухлетний контракт с возможность продления еще на сезон. Зарплата Месси в «ПСЖ» составит 50 миллионов евро в год, включая бонусы.

В минувшем сезоне нападающий провел 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач.