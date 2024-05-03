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Сегодня, 20:07

«Реалу» интересен 16-летний Мастантуоно из «Ривер Плейта» — в клубе видят в нем нового Вальверде

Руслан Минаев
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«Реал» контактировал с «Ривер Плейтом» по поводу трансфера полузащитника Франко Мастантуоно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В испанском клубе высоко ценят талант 16-летнего аргентинца и видят в нем нового Федерико Вальверде.

Мастантуоно провел за взрослую команду «Ривер Плейта» 11 матчей и забил 2 гола. Контракт игрока действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 4 миллиона евро.

ФК Реал
ФК Ривер Плейт
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