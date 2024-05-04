«Жирона» и «Барселона» сыграют 4 мая в матче ла лиги

4 мая «Жирона» на домашнем стадионе «Монтиливи» примет «Барселону» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Жирона» — «Барселона» пройдет по подписке в прямом эфире в онлайн-кинотеатре «Окко». Начало — в 18.10 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния 34-го тура ла лиги в матч-центре «СЭ».

«Жирона» с главным тренером Мичелом находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 71 баллом. «Барселона» под руководством Хави набрала 73 очка и располагается на второй строчке.

Если «Барселона» потерпит поражение от «Жироны», а «Реал» обыграет «Кадис», то мадридский клуб досрочно станет чемпионом Испании.

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