Анчелотти: «Куртуа сыграет с «Кадисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что вратарь Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе в матче с «Кадисом» в 34-м туре ла лиги.

«Завтра [в матче с «Кадисом»] будет играть Тибо Куртуа», — цитирует Анчелотти Madrid Xtra.

«Реал» примет «Кадис» 4 мая. Начало — в 17.15 мск.

С августа 2023-го вратарь восстанавливался после разрыва передней крестообразной связки левого колена, из-за которого не сыграл ни одного матча в текущем сезоне.