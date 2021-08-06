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«Манчестер Сити» не намерен подписывать Месси

10:40
Лионель Месси. Фото Getty Images
Лионель Месси. Фото Getty Images
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«Манчестер Сити» не намерен подписывать контракт с нападающим Лионелем Месси, информирует Mundo Deportivo.

Лионель Месси.Куда уйдет Месси: «ПСЖ»? «Ман Сити»? Или все-таки «Барса»?

Как отмечается, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола больше заинтересован в форварде «Тоттенхэма» Гарри Кейне. Поэтому у клуба в приоритете покупка английского футболиста.

Кроме того, у «Манчестер Сити» нет денег на зарплату Месси, так как на днях клуб уже приобрел полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 117 миллионов евро.

Напомним, что об уходе Месси из «Барселоны» стало известно 5 августа. Месси выступал за каталонцев всю карьеру. Гвардьола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012.

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