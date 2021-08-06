«Манчестер Сити» не намерен подписывать Месси
10:40
«Манчестер Сити» не намерен подписывать контракт с нападающим Лионелем Месси, информирует Mundo Deportivo.
Как отмечается, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола больше заинтересован в форварде «Тоттенхэма» Гарри Кейне. Поэтому у клуба в приоритете покупка английского футболиста.
Кроме того, у «Манчестер Сити» нет денег на зарплату Месси, так как на днях клуб уже приобрел полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 117 миллионов евро.
Напомним, что об уходе Месси из «Барселоны» стало известно 5 августа. Месси выступал за каталонцев всю карьеру. Гвардьола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012.
Читайте также
Международная федерация волейбола сделала заявление по поводу допинга у бразильянки после победы над Россией
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю