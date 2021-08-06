Куда уйдет Месси: «ПСЖ»? «Ман Сити»? Или все-таки «Барса»?

Разбираем варианты будущего суперзвезды

«ПСЖ»

Самый вероятный маршрут великого аргентинца — Париж. Из всех клубов Европы «ПСЖ» — чуть ли не единственный, кто потянет зарплату Месси. В «Барсе» аргентинец в среднем получал 138 миллиона евро в год до вычета налогов, но, судя по слухам, был готов пойти на 50-процентное урезание зарплаты. Но даже 50 миллионов евро в год Месси сможет обеспечить не каждый. «ПСЖ» может.

Парижане еще в прошлом году пытались получить Месси, а зимой Анхель Ди Мария признался, что шанс на переход форварда «Барселоны» велик. Кстати, на днях Лионель сфотографировался в компании Ди Марии, Неймара, Паредеса и Верратти — сейчас в этом снимке видят спойлер перехода Месси в «ПСЖ».

?Qu? banda se junt? de vacaciones! Leo Messi, Neymar, Paredes, Di Mar?a y Marco Verratti, en una foto llena de f?tbol. pic.twitter.com/6FN7cyjmWs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2021

В Париже строят настоящую дрим-тим: этим летом клуб усилился Хакими, Доннаруммой, Вайналдумом и Рамосом, причем трое последних перешли в «ПСЖ» на правах свободных агентов. Месси вписывается в этот набор идеально.

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола вместе с Месси соорудил легендарную «Барсу» рубежа 2000-х и 2010-х, и их воссоединение в «Манчестер Сити» было бы знаковым. Более того, год назад «горожане» активно пытались переманить Лео к себе, когда тот устроил демарш и самовольно не посещал тренировки. Но, если верить испанским СМИ, Гвардиола общался с Месси и убеждал его не переходить в «Манчестер Сити» — потому что от этого трансфера пострадают все. Напомним, что из-за грубых нарушений правил финансового fair play «Сити» едва не отстранили от еврокубков.

Сейчас ситуация не лучше. «Манчестер Сити» только что объявил о переходе полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша за 117,5 миллиона евро и все еще рассчитывает купить у «Тоттенхэма» Харри Кейна. Правда, на этот раз английскому клубу не придется платить за трансфер, так что переход в «Сити» исключать не стоит.

Италия

Прошлым летом «Интер» был одним из тех клубов, которые хотели купить Месси, — его китайские владельцы желали видеть аргентинца у себя. Но в этом году Suning Commerce Group объявила о прекращении деятельности принадлежащих ей китайских футбольных клубов, и на финансировании миланцев это тоже сказалось. Сейчас «Интер» пытается выгодно продать Ромелу Лукаку в «Челси» как раз из-за экономических трудностей.

Еще один интересный вариант из Италии — «Ювентус». Но это из разряда трансфера мечты. Любой болельщик хочет увидеть в одной команде Криштиану Роналду и Месси, для «Юве» это означало бы резкий взлет популярности. Но сейчас такой вариант не рассматривается.

МЛС

Вне Европы у Месси тоже есть варианты. Во-первых, родная Аргентина — в 2013 году Лео признался, что собирается завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз» (именно оттуда он ушел в «Барселону»).

Но в 34 года думать о конце карьеры рано. МЛС — более реальный вариант. Mundo Deportivo весной писал, что Месси в 2023 году окажется в клубе Дэвида Бекхэма — «Интер Майами». Может быть, все случится раньше.

«Барселона»

Нельзя совсем забывать и про «Барсу». Да, каталонцы объявили о том, что продолжать карьеру в клубе Месси не будет, но заявление сделано очень обтекаемое. Пока ясно лишь то, что из-за правил регистрации соглашений ла лиги контракт не может быть подписан, а сам Месси и «Барселона» все согласовали. Есть небольшая вероятность, что заявление клуба — что-то вроде хода ва-банк и попытка давления на президента испанской ла лиги Хавьера Тебаса. В его силах смягчить финансовые правила и увеличить потолок зарплат для «Барселоны». Так что дверь для Месси все еще открыта.