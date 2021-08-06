Пуйоль отреагировал на уход Месси: «Тяжелый день»

Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль расстроен уходом нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба. Аргентинец стал свободным агентом, так как стороны не договорились о новом контракте.

«Тяжелый день, но «Вперед, «Барса», — написал Пуйоль.

Позже Пуйоль опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Месси.

«Большое спасибо за все, Лео, мы никогда не сможем отблагодарить тебя за все, что ты нам дал, желаю вам всего наилучшего», — написал Пуйоль.