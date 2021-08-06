Пуйоль отреагировал на уход Месси: «Тяжелый день»
04:11
Экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль расстроен уходом нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба. Аргентинец стал свободным агентом, так как стороны не договорились о новом контракте.
«Тяжелый день, но «Вперед, «Барса», — написал Пуйоль.
Позже Пуйоль опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Месси.
«Большое спасибо за все, Лео, мы никогда не сможем отблагодарить тебя за все, что ты нам дал, желаю вам всего наилучшего», — написал Пуйоль.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю