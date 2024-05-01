Тчуамени рассказал, на какой позиции любит играть

Опорный полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, на какой позиции любит играть.

«Для меня самое главное — это помогать команде. Я предпочитаю играть в опорной зоне, но когда требуется закрыть позицию центрального защитника, я делаю все возможное», — цитирует Тчуамени Madrid Xtra.

Вчера, 1 мая, команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2) на «Альянц Арене». Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».