Тчуамени рассказал, на какой позиции любит играть
Опорный полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, на какой позиции любит играть.
«Для меня самое главное — это помогать команде. Я предпочитаю играть в опорной зоне, но когда требуется закрыть позицию центрального защитника, я делаю все возможное», — цитирует Тчуамени Madrid Xtra.
Вчера, 1 мая, команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2) на «Альянц Арене». Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|33
|26
|6
|1
|71-22
|84
|
2
|Барселона
|33
|22
|7
|4
|68-39
|73
|
3
|Жирона
|33
|22
|5
|6
|69-40
|71
|
4
|Атлетико
|33
|20
|4
|9
|62-39
|64
|
5
|Атлетик
|33
|16
|10
|7
|53-33
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|33
|13
|12
|8
|46-35
|51
|
7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41-39
|49
|
8
|Валенсия
|33
|13
|8
|12
|37-38
|47
|
9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54-55
|45
|
10
|Хетафе
|33
|10
|13
|10
|41-45
|43
|
11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37-49
|39
|
12
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31-38
|38
|
13
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42-46
|38
|
14
|Лас-Пальмас
|33
|10
|7
|16
|30-41
|37
|
15
|Р. Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27-42
|34
|
16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27-39
|32
|
17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37-50
|31
|
18
|Кадис
|33
|4
|14
|15
|23-46
|26
|
19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36-61
|21
|
20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32-67
|14
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|22:00
|
Хетафе – Атлетик
|- : -
|4.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
|- : -
|4.05
|17:15
|
Реал – Кадис
|- : -
|4.05
|19:30
|
Жирона – Барселона
|- : -
|4.05
|22:00
|
Мальорка – Атлетико
|- : -
|5.05
|15:00
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|5.05
|17:15
|
Сельта – Вильярреал
|- : -
|5.05
|19:30
|
Валенсия – Алавес
|- : -
|5.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Альмерия
|- : -
|5.05
|22:00
|
Севилья – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|17
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|11
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|24
|2
|3
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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