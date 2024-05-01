Рюдигер рассказал, из чего состоит ДНК «Реала»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, из чего состоит ДНК мадридского клуба.

Вчера, 1 мая, команда сыграла вничью с «Баварией» (2:2) на «Альянц Арене». Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов состоится 8 мая на «Сантьяго Бернабеу».

«ДНК «Реала» — это никогда не сдаваться и выкладываться на максимум. Мы всегда боремся до самого конца. Команда способна забить в любое время», — цитирует Рюдигера Madrid Xtra.

31-летний футболист в этом сезоне ла лиги отметился одним забитым голом.