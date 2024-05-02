Бензема прибыл на базу «Реала» для восстановления после травмы

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема прибыл в расположение «Реала», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридцы будут помогать 36-летнему французу восстанавливаться после травмы. Клуб из Саудовской Аравии выразил благодарность испанскому клубу за помощь.

В текущем сезоне Бензема провел 29 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.