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Сегодня, 06:57

«Севилья» хочет пригласить Сарри на пост тренера

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Севилья» ведет переговоры о встрече с итальянским специалистом Маурицио Сарри, которого клуб рассматривает в качестве нового главного тренера, сообщил на своем сайте журналист Альфредо Педулла. Однако сам 65-летний итальянец хочет подождать переговоров с «Миланом»

Сарри в марте покинул «Лацио», который он возглавлял с 2021 года. До этого Сарри тренировал «Ювентус», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

В апреле стало извесгно, что Сарри отказался от предложения стать главным тренером московского «Спартака».

Футбол
ФК Севилья
Маурицио Сарри
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Тчуамени рассказал, на какой позиции любит играть
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 33 26 6 1 71-22 84
2
 Барселона 33 22 7 4 68-39 73
3
 Жирона 33 22 5 6 69-40 71
4
 Атлетико 33 20 4 9 62-39 64
5
 Атлетик 33 16 10 7 53-33 58
6
 Р. Сосьедад 33 13 12 8 46-35 51
7
 Бетис 33 12 13 8 41-39 49
8
 Валенсия 33 13 8 12 37-38 47
9
 Вильярреал 33 12 9 12 54-55 45
10
 Хетафе 33 10 13 10 41-45 43
11
 Осасуна 33 11 6 16 37-49 39
12
 Алавес 33 10 8 15 31-38 38
13
 Севилья 33 9 11 13 42-46 38
14
 Лас-Пальмас 33 10 7 16 30-41 37
15
 Р. Вальекано 33 7 13 13 27-42 34
16
 Мальорка 33 6 14 13 27-39 32
17
 Сельта 33 7 10 16 37-50 31
18
 Кадис 33 4 14 15 23-46 26
19
 Гранада 33 4 9 20 36-61 21
20
 Альмерия 33 1 11 21 32-67 14
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38 тур
3.05 22:00
Хетафе – Атлетик
 - : -
4.05 15:00
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
 - : -
4.05 17:15
Реал – Кадис
 - : -
4.05 19:30
Жирона – Барселона
 - : -
4.05 22:00
Мальорка – Атлетико
 - : -
5.05 15:00
Осасуна – Бетис
 - : -
5.05 17:15
Сельта – Вильярреал
 - : -
5.05 19:30
Валенсия – Алавес
 - : -
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Р. Вальекано – Альмерия
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5.05 22:00
Севилья – Гранада
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Артем Довбик

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Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 11
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Барселона

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Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
И К Ж
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Чими Авила

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 23 2 5
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Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 24 2 3
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Домингуш Дуарте

Хетафе

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