«Севилья» хочет пригласить Сарри на пост тренера

«Севилья» ведет переговоры о встрече с итальянским специалистом Маурицио Сарри, которого клуб рассматривает в качестве нового главного тренера, сообщил на своем сайте журналист Альфредо Педулла. Однако сам 65-летний итальянец хочет подождать переговоров с «Миланом»

Сарри в марте покинул «Лацио», который он возглавлял с 2021 года. До этого Сарри тренировал «Ювентус», «Челси», «Наполи» и «Эмполи».

В апреле стало извесгно, что Сарри отказался от предложения стать главным тренером московского «Спартака».